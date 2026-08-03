Barredora-aspiradora KM 90/60 R G
Con un potente motor de gasolina y un diseño especialmente compacto y robusto, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R G destaca en los períodos largos de trabajo en exteriores.
Equipada con un potente motor de gasolina y un estrangulador automático que optimiza el arranque, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R G ofrece las condiciones ideales para numerosas tareas de limpieza en el exterior. Su exclusivo y altamente eficaz sistema de limpieza automático del filtro redondo permite un trabajo sin polvo y minimiza al mismo tiempo las pérdidas de la potencia de aspiración. Gracias a su sistema EASY Operation y al diseño compacto, este equipo es muy fácil de manejar y destaca también por su conducción ágil y elevada maniobrabilidad. Su práctica superficie de carga y el kit de accesorios Home-Base permiten además llevar fácilmente el resto de los utensilios de limpieza.
Características y ventajas
Diseño robusto y compacto con superficie de cargaPara proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad. Seguridad y maniobrabilidad. Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.
Concepto de funcionamiento EASY OperationLógico y comprensible. Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Limpieza manual para una mayor flexibilidad
- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Accionamiento – Potencia (kW)
|6,6
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|7200
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|9200
|Ancho de trabajo (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|900
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1150
|Depósito de suciedad (l)
|60
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Superficie de filtrado (m²)
|4
|Peso (con accesorios) (kg)
|265
|Peso, listo para el uso (kg)
|265
|Peso (con embalaje) (kg)
|266
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro redondo de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, control neumático
- Posibilidad de fijación Home Base
Videos
Campos de aplicación
- Centros logísticos
- Aparcamientos
- Edificios de almacenamiento y otras aplicaciones en interiores
- Complejos hoteleros
- Naves de producción
- Aparcamientos de pequeño tamaño