Equipada con un potente motor de gasolina y un estrangulador automático que optimiza el arranque, nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R G ofrece las condiciones ideales para numerosas tareas de limpieza en el exterior. Su exclusivo y altamente eficaz sistema de limpieza automático del filtro redondo permite un trabajo sin polvo y minimiza al mismo tiempo las pérdidas de la potencia de aspiración. Gracias a su sistema EASY Operation y al diseño compacto, este equipo es muy fácil de manejar y destaca también por su conducción ágil y elevada maniobrabilidad. Su práctica superficie de carga y el kit de accesorios Home-Base permiten además llevar fácilmente el resto de los utensilios de limpieza.