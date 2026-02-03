Robusta y diseñada con un bastidor de pared doble y cepillo lateral ajustable, la barredora de arrastre KM 85/50 W Bp con funcionamiento por baterías convence en las aplicaciones más difíciles y en entornos industriales. Este equipo compacto y fiable se maneja de forma cómoda e intuitiva con el asa de empuje, dispone de accionamiento marcha adelante y marcha atrás y puede limpiar hasta 4725 m²/h utilizando el cepillo lateral izquierdo opcional. El cepillo cilíndrico de barrido oscilante se adapta automáticamente al suelo y consigue así resultados excelentes incluso con suelos irregulares o grandes cantidades de suciedad. El filtro plegado plano grande permite trabajar casi sin polvo, mientras que el sistema de rascado doble garantiza una limpieza eficaz. El cepillo cilíndrico principal de barrido y el filtro son muy fáciles de limpiar y, además, pueden cambiarse sin herramientas. Este y otros prácticos detalles, como el freno de disco y el Home-Base de Kärcher para transportar fácilmente utensilios de limpieza adicionales, completan el logrado concepto global.