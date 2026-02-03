Barredora-aspiradora KM 85/50 W Bp
Barredora-aspiradora con acompañante a batería KM 85/50 W Bp con gran filtro plegado plano, con cepillo cilíndrico de barrido oscilante. Cómodo de manejar, equipo robusto y con gran rendimiento en superficie. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Robusta y diseñada con un bastidor de pared doble y cepillo lateral ajustable, la barredora de arrastre KM 85/50 W Bp con funcionamiento por baterías convence en las aplicaciones más difíciles y en entornos industriales. Este equipo compacto y fiable se maneja de forma cómoda e intuitiva con el asa de empuje, dispone de accionamiento marcha adelante y marcha atrás y puede limpiar hasta 4725 m²/h utilizando el cepillo lateral izquierdo opcional. El cepillo cilíndrico de barrido oscilante se adapta automáticamente al suelo y consigue así resultados excelentes incluso con suelos irregulares o grandes cantidades de suciedad. El filtro plegado plano grande permite trabajar casi sin polvo, mientras que el sistema de rascado doble garantiza una limpieza eficaz. El cepillo cilíndrico principal de barrido y el filtro son muy fáciles de limpiar y, además, pueden cambiarse sin herramientas. Este y otros prácticos detalles, como el freno de disco y el Home-Base de Kärcher para transportar fácilmente utensilios de limpieza adicionales, completan el logrado concepto global.
Características y ventajas
Accionamiento marcha adelante y marcha atrás con el asa de empujeManejo sencillo, intuitivo y cómodo para el usuario. Manejabilidad máxima del equipo Freno de disco de serie para frenar siempre de forma segura
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilanteExcepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares. No requiere reajuste por desgaste. Limpieza rápida y eficiente
Robusto y fiable en las aplicaciones más difícilesBastidor de rotación estable y con doble pared El cepillo lateral ajustable evita daños. Ruedas grandes para un manejo más cómodo
Sistema de filtros potente
- Filtro plegado plano grande con una superficie de filtrado total de 2,3 m²
- Filtro de poliéster lavable
- Limpieza excelente gracias al sistema de rascado doble y la posición de montaje horizontal.
Cambio sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro
- Cambio sencillo y rápido en caso de desgaste
- Ágil control del cepillo cilíndrico principal de barrido con cintas o películas enrolladas
- Acceso al filtro por el lado limpio, sin contacto con el polvo y la suciedad.
Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima
- Excelente maniobrabilidad del equipo.
- Ideal para espacios reducidos y zonas bloqueadas.
- Permite la conducción a través de puertas normales (90 cm).
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
- Conexión práctica polivalente para el transporte de otros utensilios de limpieza
- Para transportar de forma sencilla p. ej. una pinza para suciedad gruesa, una escoba o un trapo.
- Superficie de apoyo para utensilios pequeños
Concepto de uso sencillo
- Conexión y desconexión cómodas del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral mediante una palanca
- Marcha adelante y marcha atrás cómodamente mediante el asa de empuje
- Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Depósito de suciedad grande
- Recoge grandes cantidades de suciedad y permite el uso durante mucho tiempo.
- Extracción sencilla y vaciado seguro de la suciedad
- Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Accionamiento
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 912
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3825
|Ancho de trabajo (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|850
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1085
|Depósito de suciedad (l)
|50
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|2,3
|tamaño del compartimento para baterías (mm)
|362 / 348 / 290
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|138,4
|Peso, listo para el uso (kg)
|226
|Peso con embalaje incluido (kg)
|149
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Potente tracción
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
Campos de aplicación
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura