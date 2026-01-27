Detergente CarpetPro iCapsol, en pastillas RM 760, 16Pastillas
Detergente básico en pastillas con lámina hidrosoluble. Con tecnología inteligente iCapsol para la extracción mediante pulverización sin aclarado. Adecuado para todo tipo de revestimientos de suelo textiles (incluidas las fibras de lana).
El detergente CarpetPro iCapsol RM 760 en pastillas garantiza unos excelentes resultados de limpieza con tiempos de secado especialmente cortos gracias a la innovadora tecnología iCapsol. Las pastillas autodisolventes se empaquetan individualmente en una lámina hidrosoluble que favorece la limpieza, por lo que son muy fáciles de dispensar y seguras de usar. Este potente detergente básico para la extracción mediante pulverización con nuestros lava-aspiradores Puzzi y limpiadoras de moquetas elimina de forma fiable incluso la suciedad más intensa de aceite, grasa y minerales. No es necesario aclarar, ya que la innovadora tecnología iCapsol, que ahorra tiempo y dinero, encapsula la suciedad de los revestimientos de suelo textiles, de modo que esta cristaliza durante el secado y puede aspirarse simplemente con un aspirador de cepillos sin necesidad de aclarado. El detergente sin fosfatos CarpetPro iCapsol RM 760 en pastillas cuenta con la certificación Woolsafe y, por lo tanto, es adecuado para revestimientos de suelo de fibras sintéticas y naturales.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (Pastillas)
|16
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|20
|Valor de pH
|8,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|72 x 61 x 141
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles