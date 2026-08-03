Único en todo el mundo, muy robusto y flexible sin cables: nuestro lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Como el único equipo profesional de pulverización y aspiración combinadas a baterías disponible en el mercado, este Puzzi impresiona por un rendimiento sobresaliente y la máxima libertad de movimiento en la limpieza en profundidad de tapicerías, superficies textiles y alfombras, por ejemplo, en la industria hotelera y de restauración y en la limpieza de interiores de vehículos o de edificios. Este Puzzi es extremadamente silencioso, por lo que también se puede utilizar en lugares muy concurridos, y gracias al asa de transporte ergonómica se puede transportar fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados de limpieza, la solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras textiles bajo presión y se aspira nuevamente junto con la suciedad desprendida. Se incluyen de serie: boquilla para tapicerías, manguera de pulverización y aspiración, boquilla para suelos, lanza de pulverización y aspiración, depósito 2 en 1 para agua limpia y sucia, almacenaje de accesorios integrado y mucho más. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V y el cargador rápido correspondiente.