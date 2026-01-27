El versátil quitamanchas universal RM 769 sin exigencias de etiquetado y con disolventes resulta ideal para desprender la suciedad todas las superficies textiles y tapicerías, así como para la limpieza intermedia y en profundidad de superficies duras resistentes a disolventes de puertas, escritorios y otros. El quitamanchas de gran potencia y rápido efecto elimina eficazmente la suciedad resistente no soluble en agua, como aceite, alquitrán, betún, adhesivo o tinta, y convence por sus excelentes resultados de limpieza y por ofrecer al usuario una elevada seguridad.