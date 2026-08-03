Sostenible, respetuoso con el medio ambiente y muy potente: nuestro detergente para superficies SurfacePro CA 30 R eco!perform para la limpieza de mantenimiento a fondo de todas las superficies resistentes al agua y al alcohol. El detergente de secado rápido y sin marcas para el fregado en húmedo por pulverización elimina de forma fiable restos de comida, manchas de grasa, café, betún e incluso sedimentos de humo de tabaco. Además, el limpiador con la agradable fragancia fresca de la gama SurfacePro para profesionales de la limpieza de Kärcher también es adecuado para la limpieza manual de acero inoxidable. El detergente para superficies, sin etiquetado, listo para usar y de manejo sencillo, está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE y también ha recibido la etiqueta ecológica de Austria. El concepto sostenible también incluye la botella reutilizable rellenable de 0,5 litros, que se puede utilizar asimismo con el cabezal pulverizador de espuma 2 en 1 de alta calidad de Kärcher.