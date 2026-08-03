Detergente para superficies SurfacePro CA 30 R eco!perform, 0.5l
Detergente para superficies listo para el uso para la limpieza de mantenimiento manual. Se seca rápidamente y sin dejar marcas y cuenta con la etiqueta ecológica de la UE.
Sostenible, respetuoso con el medio ambiente y muy potente: nuestro detergente para superficies SurfacePro CA 30 R eco!perform para la limpieza de mantenimiento a fondo de todas las superficies resistentes al agua y al alcohol. El detergente de secado rápido y sin marcas para el fregado en húmedo por pulverización elimina de forma fiable restos de comida, manchas de grasa, café, betún e incluso sedimentos de humo de tabaco. Además, el limpiador con la agradable fragancia fresca de la gama SurfacePro para profesionales de la limpieza de Kärcher también es adecuado para la limpieza manual de acero inoxidable. El detergente para superficies, sin etiquetado, listo para usar y de manejo sencillo, está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE y también ha recibido la etiqueta ecológica de Austria. El concepto sostenible también incluye la botella reutilizable rellenable de 0,5 litros, que se puede utilizar asimismo con el cabezal pulverizador de espuma 2 en 1 de alta calidad de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|0,5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|12
|pH
|9
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|302 x 187 x 244
Propiedades
- Detergente para superficies listo para el uso
- Elimina eficazmente restos de comida, manchas de grasa, sedimentos de nicotina, café, betún, pisadas, etc.
- Excelente efecto limpiador en todas las superficies duras y flexibles resistentes al agua y al alcohol
- Diseñado para un elevado rendimiento de limpieza
- También adecuado para limpiar acero inoxidable
- Botella pulverizadora ligera y ergonómica de 500 ml con pulverizador profesional con boquilla pulverizadora
- Menos esfuerzo de eliminación gracias al pulverizador profesional reutilizable
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Lleva la etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos y superficies