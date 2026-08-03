El accesorio WRS 200 que va montado sobre el equipo municipal de Kärcher pone a disposición de los municipios la posibilidad de eliminar las malas hierbas de forma precisa, y resulta tan eficaz como respetuosa con el medio ambiente. Su diseño muy compacto y su independencia con respecto a la alimentación de corriente o de agua permiten que pueda utilizarse en lugares muy estrechos, así como en aceras, aparcamientos o zonas del centro de la ciudad. Las malas hierbas se eliminan con agua caliente a 98 °C, bien a máquina mediante la barra frontal montada, bien a mano con la lanza manual. Además, puede realizar más aplicaciones, que también forman parte de las tareas de trabajo municipal diarias, como: la limpieza a alta presión con agua fría y caliente, el riego de bancales, árboles y arbustos en zonas verdes, así como la eliminación eficiente de restos de chicles en todo tipo de superficies duras de suelos.