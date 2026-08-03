WRS 200
Nuestro WRS 200 es un accesorio móvil para equipos municipales principalmente utilizado para la prevención controlada de hierbas silvestres mediante el uso de agua caliente. De dimensiones compactas y peso reducido.
El accesorio WRS 200 que va montado sobre el equipo municipal de Kärcher pone a disposición de los municipios la posibilidad de eliminar las malas hierbas de forma precisa, y resulta tan eficaz como respetuosa con el medio ambiente. Su diseño muy compacto y su independencia con respecto a la alimentación de corriente o de agua permiten que pueda utilizarse en lugares muy estrechos, así como en aceras, aparcamientos o zonas del centro de la ciudad. Las malas hierbas se eliminan con agua caliente a 98 °C, bien a máquina mediante la barra frontal montada, bien a mano con la lanza manual. Además, puede realizar más aplicaciones, que también forman parte de las tareas de trabajo municipal diarias, como: la limpieza a alta presión con agua fría y caliente, el riego de bancales, árboles y arbustos en zonas verdes, así como la eliminación eficiente de restos de chicles en todo tipo de superficies duras de suelos.
Características y ventajas
Múltiples aplicaciones móviles
- Eliminación precisa y eficiente de malas hierbas con agua caliente: a máquina con la barra delantera como a mano con la lanza manual.
- Limpieza a alta presión profesional con agua fría y caliente.
- Eliminación eficiente de restos de chicles en recubrimientos de suelos duros.
Diseño compacto
- Bajo riesgo de daños dado que el retrovisor no pierde de vista la parte trasera del vehículo incluso en las curvas.
- Gran maniobrabilidad que permite su aplicación incluso en zonas estrechas y reducidas.
- No influye en el ancho de las máquinas independientemente del vehículo soporte utilizado.
Centro de gravedad bajo del vehículo
- Montaje rápido con enganche de tres puntos en la parte trasera del vehículo para un reparto óptimo del peso.
- El bajo centro de gravedad del vehículo proporciona una conducción cómoda y agradable en carretera.
- Dependiendo del vehículo soporte es posible cargar depósitos de agua de hasta 1000 litros.
Muy eficiente en aplicaciones de tareas de trabajo
- Rápida disponibilidad de acción del quemador de alta eficiencia.
- Probada y eficiente tecnología de quemadores de Kärcher para un bajo consumo de combustible.
- Bomba de alta presión y gran potencia de Kärcher para presiones de servicio de hasta 200 bar.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión (bar/MPa)
|mín. 10 - hasta 200 / mín. 1 - hasta 20
|Temperatura (°C)
|98 - máx. 135
|Caudal (l/min)
|28
|Tipo de combustible
|Diésel
|Depósito de combustible (l)
|20
|Consumo diésel a plena carga (l/h)
|12
|Peso (kg)
|300
|Peso (con embalaje) (kg)
|308,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|550 x 955 x 1290
Campos de aplicación
- Para una precisa eliminación de malas hierbas con agua caliente
- Para una limpieza a alta presión con agua fría o caliente
- Para una eliminación eficiente de restos de chicles en recubrimientos de suelos duros
- Para riego en zonas verdes