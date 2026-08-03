Barredora municipal MC 150
Compacta, potente, totalmente amortiguada: la MC 150 es nuestra barredora multiusos cómoda y económica, con cabina de dos asientos y tracción en todas las ruedas de la gama de 3,5 toneladas.
La barredora multifunción MC 150 ofrece el máximo rendimiento, rentabilidad y confort de conducción en la gama de 3,5 toneladas. La barredora multifunción posee múltiples características que permiten realizar cómodamente trabajos de larga duración. Entre otras, las dimensiones más compactas, un chasis hidráulico completamente amortiguado con suspensión independiente de las ruedas, una amplia cabina climatizada con asiento de copiloto opcional, asientos respetuosos con la espalda y el concepto de manejo intuitivo de la gama de 2 m³. El modo eco!efficiency garantiza una excelente rentabilidad al armonizar a la perfección el número de revoluciones del motor, la potencia hidráulica y la potencia de barrido en el modo de barrido automático. Además de los trabajos de limpieza estrictos, la MC 150 también puede utilizarse para el servicio en la estación invernal, la eliminación de malas hierbas e incluso para operaciones de transporte.
Características y ventajas
Gama compacta de 3,5 toneladasFacilidad de tránsito total por las aceras gracias al bajo peso máximo admisible de 3,5 t. Mayor maniobrabilidad en su categoría y estabilidad direccional del 100 % para trabajar cómodamente en espacios estrechos. Gran círculo de usuarios potenciales, ya que se puede manejar con un permiso de conducir a partir de la clase B.
Mayor confort de conducción gracias al chasis completamente amortiguadoChasis hidráulico completamente amortiguado con suspensión independiente de las ruedas para trayectos de transporte sin esfuerzo. Confort de suspensión duradero con independencia del estado de carga gracias a una regulación de nivel automática. La altura del vehículo de 1999 mm permite trabajar sin problemas en aparcamientos cubiertos y garajes subterráneos.
Sistema de cepillos sofisticadoLas latas, botellas y otros grandes objetos son recogidos por la trampilla automática de la boca de aspiración, por lo que el conductor se puede concentrar mejor en sus tareas principales y en el tráfico. Control individual de los cepillos para el barrido debajo de bancos y en zonas con muchos ángulos.
Cómoda cabina de dos asientos con excelente visión panorámica
- La cabina acristalada de 360° para una visión panorámica óptima facilita las maniobras y aumenta la seguridad para el conductor y el entorno.
- Concepto de manejo intuitivo con función de arranque rápido, ideal tanto para conductores sin experiencia como para los usuarios que valoran y desean utilizar las posibilidades de uso correspondientes de la gama de 2 m³.
- Pantalla multifunción en el volante para evaluar rápidamente el estado de servicio y los ajustes, sin tener que apartar la mirada del entorno de trabajo.
Potente sistema hidráulico
- Con bomba de rueda dentada tándem 2 × 40 l/min (80 l/min lado frontal).
- Circuito hidráulico adicional con 23 l/min para el funcionamiento del limpiador a presión.
- Cuatro conexiones hidráulicas de doble efecto delante y dos detrás para los accesorios.
Mantenimiento diario rápido
- Acceso directo al motor y todos los componentes de mantenimiento pertinentes para tiempos de inactividad inferiores y una mayor productividad.
Sistemas de cambio rápido integrados
- Elevador frontal variable y estable para la recogida de múltiples accesorios de las categorías 0, 1N y KAT 1.
- Opción: bastidor de recambio hidráulico integrado para la sustitución fácil y rápida de accesorios en la parte trasera del vehículo.
- Conexión y desconexión sin esfuerzo de los acoplamientos hidráulicos mediante un conmutador de eliminación de presión del circuito hidráulico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción en las cuatro ruedas
|Fabricante del motor
|Kubota
|Potencia del motor (kW)
|48
|Cilindrada (cm³)
|2434
|Cilindro
|4
|Depósitlo de combustible Volumen (l)
|50
|Normativa de gases de escape
|Etapa V
|Velocidad de marcha (km/h)
|40
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|2450
|Ancho útil con 3 cepillos laterales (mm)
|2660
|Depósito de suciedad (l)
|1500
|Depósito de agua (l)
|150
|Depósito de agua limpia (l)
|195
|Distancia entre ejes (mm)
|1700
|Peso total permitido (kg)
|3500
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Equipamiento
- Calefacción y climatizador
Videos
Campos de aplicación
- Desarrollado para los trabajos de barrido más exigentes
- Limpieza en húmedo, riego y eliminación de malas hierbas
- Versatilidad de uso en el mantenimiento de zonas verdes
- Elevada potencia para tareas sencillas y de dificultad media en el servicio en la estación invernal
- Transporte de equipos de trabajo y tracción de remolques