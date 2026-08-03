La barredora multifunción MC 150 ofrece el máximo rendimiento, rentabilidad y confort de conducción en la gama de 3,5 toneladas. La barredora multifunción posee múltiples características que permiten realizar cómodamente trabajos de larga duración. Entre otras, las dimensiones más compactas, un chasis hidráulico completamente amortiguado con suspensión independiente de las ruedas, una amplia cabina climatizada con asiento de copiloto opcional, asientos respetuosos con la espalda y el concepto de manejo intuitivo de la gama de 2 m³. El modo eco!efficiency garantiza una excelente rentabilidad al armonizar a la perfección el número de revoluciones del motor, la potencia hidráulica y la potencia de barrido en el modo de barrido automático. Además de los trabajos de limpieza estrictos, la MC 150 también puede utilizarse para el servicio en la estación invernal, la eliminación de malas hierbas e incluso para operaciones de transporte.