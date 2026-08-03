La técnica municipal tiene la más alta prioridad en Kärcher. Por eso hemos invertido todos nuestros conocimientos y nuestra amplia experiencia en el desarrollo de la barredora-aspiradora MC 250. El resultado es la MC 250, un equipo con un diseño atractivo y un rendimiento de limpieza sin igual con bajas revoluciones por minuto, unos generosos 2,5 m³ de capacidad del depósito, una gran velocidad de transporte de 60 km/h y una comodidad de conducción máxima gracias a la suspensión independiente de las ruedas y la amortiguación hidroneumática. La amplia cabina, que también se puede climatizar opcionalmente, está provista de asientos que protegen la espalda y un concepto de manejo ergonómico con display multifunción de fácil uso en el volante. Todo ello ofrece un ambiente de trabajo agradable y una gran usabilidad. Además, nuestra MC 250 dispone de dirección en las cuatro ruedas para una mayor capacidad de maniobra y un eficiente sistema de circulación de agua con un depósito de agua sucia separado. El equipo es apropiado para ciudades y municipios de cualquier tamaño, su mantenimiento es sencillo y destaca además por sus bajas emisiones de gases y partículas.