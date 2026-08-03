Barredora municipal MC 250 STAGE V

Todo lo mejor a bordo: nuestra barredora-aspiradora MC 250 es respetuosa con el medio ambiente y destaca por su potencia de barrido superior, así como por la gran comodidad de uso y conducción en todos los ámbitos urbanos.

La técnica municipal tiene la más alta prioridad en Kärcher. Por eso hemos invertido todos nuestros conocimientos y nuestra amplia experiencia en el desarrollo de la barredora-aspiradora MC 250. El resultado es la MC 250, un equipo con un diseño atractivo y un rendimiento de limpieza sin igual con bajas revoluciones por minuto, unos generosos 2,5 m³ de capacidad del depósito, una gran velocidad de transporte de 60 km/h y una comodidad de conducción máxima gracias a la suspensión independiente de las ruedas y la amortiguación hidroneumática. La amplia cabina, que también se puede climatizar opcionalmente, está provista de asientos que protegen la espalda y un concepto de manejo ergonómico con display multifunción de fácil uso en el volante. Todo ello ofrece un ambiente de trabajo agradable y una gran usabilidad. Además, nuestra MC 250 dispone de dirección en las cuatro ruedas para una mayor capacidad de maniobra y un eficiente sistema de circulación de agua con un depósito de agua sucia separado. El equipo es apropiado para ciudades y municipios de cualquier tamaño, su mantenimiento es sencillo y destaca además por sus bajas emisiones de gases y partículas.

Características y ventajas
Concepto de manejo ergonómico con panel de control integrado en el apoyabrazos
  • Sistema intuitivo con 2 joysticks para manejar los brazos de barrido.
  • Display multifunción de fácil uso en el volante.
  • Tecla Eco para iniciar el servicio de barrido.
El depósito de suciedad más grande de su gama
  • Depósito de suciedad de acero inoxidable optimizado para electricidad con un volumen de más de 2 m³.
  • Permite largos periodos de trabajo.
Gran velocidad y capacidad de maniobra
  • Tiempo de transporte breve gracias a la velocidad máxima de 60 km/h.
  • Cómoda dirección en las cuatro ruedas para una máxima capacidad de maniobra.
  • Ideal también para zonas urbanas.
Chasis de seguridad con el máximo confort
  • Amortiguación hidroneumática para una gran comodidad de marcha.
  • La suspensión independiente de las ruedas minimiza los efectos de las irregularidades de la calzada sobre la dirección.
Diseño de fácil mantenimiento
  • Todos los componentes relevantes para la limpieza y el mantenimiento son rápidamente accesibles.
  • Con accesos laterales para mantenimiento y depósito de agua limpia girable.
Sistema de reciclado de agua de serie con depósito de agua separado
  • Permite largos periodos de trabajo.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Diésel
Tracción Tracción a dos ruedas
Fabricante del motor VM
Potencia del motor (kW) 54,5
Cilindrada (cm³) 2970
Cilindro 4
Depósitlo de combustible Volumen (l) 70
Normativa de gases de escape Etapa V
Velocidad de marcha (km/h) 60
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 2625
Ancho útil con 3 cepillos laterales (mm) 2710
Depósito de suciedad (l) 2500
Depósito de agua (l) 120 - 400
Depósito de agua limpia (l) 200
Depósito de agua limpia (opcional) (l) 390
Distancia entre ejes (mm) 1980
Peso total permitido (kg) 6000
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Equipamiento

  • Filtro de partículas
  • Asiento de confort
  • Calefacción y climatizador
  • Calefacción
  • Equipo de radio
  • Luz de advertencia omnidireccional
  • Para el uso durante todo el año
Barredora municipal MC 250 STAGE V
Barredora municipal MC 250 STAGE V
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Campos de aplicación
  • Para la limpieza de calles y limpieza en húmedo, servicio quitanieves ligero y tareas de transporte
Accesorios