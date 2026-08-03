Barredora municipal MC 250 STAGE V
Todo lo mejor a bordo: nuestra barredora-aspiradora MC 250 es respetuosa con el medio ambiente y destaca por su potencia de barrido superior, así como por la gran comodidad de uso y conducción en todos los ámbitos urbanos.
La técnica municipal tiene la más alta prioridad en Kärcher. Por eso hemos invertido todos nuestros conocimientos y nuestra amplia experiencia en el desarrollo de la barredora-aspiradora MC 250. El resultado es la MC 250, un equipo con un diseño atractivo y un rendimiento de limpieza sin igual con bajas revoluciones por minuto, unos generosos 2,5 m³ de capacidad del depósito, una gran velocidad de transporte de 60 km/h y una comodidad de conducción máxima gracias a la suspensión independiente de las ruedas y la amortiguación hidroneumática. La amplia cabina, que también se puede climatizar opcionalmente, está provista de asientos que protegen la espalda y un concepto de manejo ergonómico con display multifunción de fácil uso en el volante. Todo ello ofrece un ambiente de trabajo agradable y una gran usabilidad. Además, nuestra MC 250 dispone de dirección en las cuatro ruedas para una mayor capacidad de maniobra y un eficiente sistema de circulación de agua con un depósito de agua sucia separado. El equipo es apropiado para ciudades y municipios de cualquier tamaño, su mantenimiento es sencillo y destaca además por sus bajas emisiones de gases y partículas.
Características y ventajas
Concepto de manejo ergonómico con panel de control integrado en el apoyabrazos
- Sistema intuitivo con 2 joysticks para manejar los brazos de barrido.
- Display multifunción de fácil uso en el volante.
- Tecla Eco para iniciar el servicio de barrido.
El depósito de suciedad más grande de su gama
- Depósito de suciedad de acero inoxidable optimizado para electricidad con un volumen de más de 2 m³.
- Permite largos periodos de trabajo.
Gran velocidad y capacidad de maniobra
- Tiempo de transporte breve gracias a la velocidad máxima de 60 km/h.
- Cómoda dirección en las cuatro ruedas para una máxima capacidad de maniobra.
- Ideal también para zonas urbanas.
Chasis de seguridad con el máximo confort
- Amortiguación hidroneumática para una gran comodidad de marcha.
- La suspensión independiente de las ruedas minimiza los efectos de las irregularidades de la calzada sobre la dirección.
Diseño de fácil mantenimiento
- Todos los componentes relevantes para la limpieza y el mantenimiento son rápidamente accesibles.
- Con accesos laterales para mantenimiento y depósito de agua limpia girable.
Sistema de reciclado de agua de serie con depósito de agua separado
- Permite largos periodos de trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción a dos ruedas
|Fabricante del motor
|VM
|Potencia del motor (kW)
|54,5
|Cilindrada (cm³)
|2970
|Cilindro
|4
|Depósitlo de combustible Volumen (l)
|70
|Normativa de gases de escape
|Etapa V
|Velocidad de marcha (km/h)
|60
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|2625
|Ancho útil con 3 cepillos laterales (mm)
|2710
|Depósito de suciedad (l)
|2500
|Depósito de agua (l)
|120 - 400
|Depósito de agua limpia (l)
|200
|Depósito de agua limpia (opcional) (l)
|390
|Distancia entre ejes (mm)
|1980
|Peso total permitido (kg)
|6000
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Equipamiento
- Filtro de partículas
- Asiento de confort
- Calefacción y climatizador
- Calefacción
- Equipo de radio
- Luz de advertencia omnidireccional
- Para el uso durante todo el año
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de calles y limpieza en húmedo, servicio quitanieves ligero y tareas de transporte