Vehículos municipales multifunción MIC 35
Equipo municipal MIC 35 de manejo intuitivo con un inteligente sistema de cambio rápido, cabina cómoda con vista panorámica y un motor que ofrece valores de emisiones de gases muy por debajo de lo establecido por la normativa Fase V.
Con nuestro equipo municipal MIC 35 pueden realizarse sin problemas trabajos en zonas medioambientales dentro de la ciudad, gracias a una moderna tecnología diésel, la inyección directa Common Rail y el filtro de partículas. Su eficiente motor 35 CV está por debajo de los estrictos valores límites de la normativa de emisiones Fase V, y además resulta muy atractivo por su rentabilidad. El MIC 35 dispone de un concepto integral inteligente que también convence en los detalles. Su gran cabina cómoda con vista panorámica y elementos de control colocados de forma bien visible, el acceso sin herramientas a todas las zonas importantes para el mantenimiento, así como la variedad de posibilidades y opciones de integración de accesorios, subrayan lo antedicho. Los accesorios delanteros se colocan fácilmente mediante el enganche de tres puntos estandarizado y los accesorios traseros con el sistema de cambio rápido con bastidor basculante hidráulico. También está disponible como opción un sistema de acoplamiento múltiple para una conexión hidráulica rápida y sin goteos, así como una versión del motor según la normativa sobre gases Fase IIIA, también con una potencia de 35 CV.
Características y ventajas
Accionamiento económico y respetuoso con el medio ambiente
- Inyección directa Common Rail y filtro de partículas que disminuyen los valores de gases de salida por debajo del nivel de emisión de la Fase V.
- Para trabajos en zonas verdes del centro de la ciudad.
- El bajo consumo de combustible protege el medio ambiente y reduce los costes operativos.
Sistemas de cambio rápido integrados
- Alojamiento de equipos delanteros a través de enganche de tres puntos estándar.
- Cambio de accesorios en el vehículo trasero mediante sistema de cambio rápido con chasis basculante hidráulico.
- Sistema de acoplamiento múltiple opcional para una conexión rápida y sin goteo del sistema hidráulico.
Máxima comodidad de trabajo
- La cabina más grande de su gama (volumen de aire de 1,45 m³), con visibilidad panorámica de 360°, ergonómica y clara.
- Ventanas a ambos lados, compartimento de almacenamiento con cerradura, capacidad de carga USB y soporte para botellas.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Los componentes de alta calidad ofrecen intervalos de mantenimiento muy prolongados de 500 o 1.000 horas.
- Acceso sin herramientas a todos los componentes importantes para el mantenimiento, p. ej., a través de un revestimiento abatible del motor.
- El refrigerador se puede colocar en una posición de limpieza determinada para la limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción en las cuatro ruedas
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Potencia del motor (kW)
|26
|Cilindrada (cm³)
|1642
|Cilindro
|3
|Normativa de gases de escape
|Etapa V
|Depósito de combustible (l)
|41
|Velocidad de marcha (km/h)
|25
|Velocidad de trabajo (km/h)
|25
|Distancia entre ejes ("""")
|1500
|Peso total permitido (kg)
|2500
|Peso sin accesorios (kg)
|1374
|Peso (con embalaje) (kg)
|1374
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Equipamiento
- Filtro de partículas
- Instalación de aire acondicionado
- Calefacción
- Luz de advertencia omnidireccional
- Para el uso durante todo el año