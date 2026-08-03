Con nuestro equipo municipal MIC 35 pueden realizarse sin problemas trabajos en zonas medioambientales dentro de la ciudad, gracias a una moderna tecnología diésel, la inyección directa Common Rail y el filtro de partículas. Su eficiente motor 35 CV está por debajo de los estrictos valores límites de la normativa de emisiones Fase V, y además resulta muy atractivo por su rentabilidad. El MIC 35 dispone de un concepto integral inteligente que también convence en los detalles. Su gran cabina cómoda con vista panorámica y elementos de control colocados de forma bien visible, el acceso sin herramientas a todas las zonas importantes para el mantenimiento, así como la variedad de posibilidades y opciones de integración de accesorios, subrayan lo antedicho. Los accesorios delanteros se colocan fácilmente mediante el enganche de tres puntos estandarizado y los accesorios traseros con el sistema de cambio rápido con bastidor basculante hidráulico. También está disponible como opción un sistema de acoplamiento múltiple para una conexión hidráulica rápida y sin goteos, así como una versión del motor según la normativa sobre gases Fase IIIA, también con una potencia de 35 CV.