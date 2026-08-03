Vehículos municipales multifunción MIC 42
El equipo municipal MIC 42 con sistema de sustitución rápida, cabina confort con visión panorámica, concepto intuitivo de funcionamiento y un motor que cumple sobradamente los requisitos de la próxima Fase V.
La moderna tecnología diésel con inyección directa common rail y el filtro de partículas diésel reducen, con el motor de 42 CV de nuestro equipo municipal MIC 42, claramente las emisiones por debajo de los valores límite de la clase de emisiones Fase V. Así pues, el equipo resulta apropiado no solo para aplicaciones profesionales en zonas del interior de las ciudades, sino que destaca además por su enorme rentabilidad. A ello contribuyen también los componentes de alta calidad que permiten largos intervalos de mantenimiento de entre 500 y 1000 horas. El acceso sin herramientas a todas las zonas que requieren mantenimiento se incluye igualmente en el ingenioso concepto global, así como las posibilidades de integración de accesorios. De este modo, los accesorios frontales se alojan por medio de un enganche de tres puntos estándar KAT 0, y los accesorios en el carro posterior se cambian gracias a nuestro sistema de sustitución rápida por medio del bastidor de inclinación hidráulico sin necesidad de esfuerzos. Un sistema opcional multiacoplamiento garantiza la conexión rápida y sin goteo del sistema hidráulico. El usuario disfruta además de una cabina de grandes dimensiones con los elementos de control organizados de manera clara y con numerosos detalles útiles, como un compartimento con llave.
Características y ventajas
Accionamiento económico y respetuoso con el medio ambienteLa inyección directa Common Rail y el filtro de partículas diésel reducen los valores de emisiones según el nivel STAGE V. Para trabajos en zonas verdes del centro de la ciudad. El bajo consumo de combustible protege el medio ambiente y reduce los costes operativos.
Sistemas de cambio rápido integradosAlojamiento de equipos delanteros a través de enganche de tres puntos estándar KAT municipal. Cambio de accesorios en el vehículo trasero mediante sistema de cambio rápido con chasis basculante hidráulico. Sistema de acoplamiento múltiple opcional para una conexión rápida y sin goteo del sistema hidráulico.
Máxima comodidad de trabajoLa cabina más grande de su gama (volumen de aire de 1,45 m³), con visibilidad panorámica de 360°, ergonómica y clara. Ventanas a ambos lados, compartimento de almacenamiento con cerradura, capacidad de carga USB y soporte para botellas.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Los componentes de alta calidad permiten amplios intervalos de mantenimiento de 500 horas.
- Acceso sin herramientas a todos los componentes relacionados con el mantenimiento, por ejemplo, a través de la cubierta abatible del motor.
- El refrigerador se puede colocar en una posición de limpieza determinada para la limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Tracción en las cuatro ruedas
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Potencia del motor (kW)
|32
|Cilindrada (cm³)
|1568
|Cilindro
|3
|Normativa de gases de escape
|Etapa V
|Depósito de combustible (l)
|41
|Velocidad de marcha (km/h)
|25
|Velocidad de trabajo (km/h)
|25
|Distancia entre ejes (mm)
|1500
|Peso total permitido (kg)
|2500
|Peso sin accesorios (kg)
|1400
|Peso (con embalaje) (kg)
|1400
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Equipamiento
- Filtro de partículas
- Instalación de aire acondicionado
- Calefacción
- Luz de advertencia omnidireccional
- Para el uso durante todo el año