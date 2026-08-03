La moderna tecnología diésel con inyección directa common rail y el filtro de partículas diésel reducen, con el motor de 42 CV de nuestro equipo municipal MIC 42, claramente las emisiones por debajo de los valores límite de la clase de emisiones Fase V. Así pues, el equipo resulta apropiado no solo para aplicaciones profesionales en zonas del interior de las ciudades, sino que destaca además por su enorme rentabilidad. A ello contribuyen también los componentes de alta calidad que permiten largos intervalos de mantenimiento de entre 500 y 1000 horas. El acceso sin herramientas a todas las zonas que requieren mantenimiento se incluye igualmente en el ingenioso concepto global, así como las posibilidades de integración de accesorios. De este modo, los accesorios frontales se alojan por medio de un enganche de tres puntos estándar KAT 0, y los accesorios en el carro posterior se cambian gracias a nuestro sistema de sustitución rápida por medio del bastidor de inclinación hidráulico sin necesidad de esfuerzos. Un sistema opcional multiacoplamiento garantiza la conexión rápida y sin goteo del sistema hidráulico. El usuario disfruta además de una cabina de grandes dimensiones con los elementos de control organizados de manera clara y con numerosos detalles útiles, como un compartimento con llave.