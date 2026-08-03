Nuestra lanza telescópica de 2 × 200 cm para realizar trabajos de limpieza seguros directamente desde el suelo. Su longitud hace innecesaria una escalera y un taco deslizante especialmente adaptado evita de forma eficaz que la lanza se retuerza; el cono de seguridad y la protección de la pinza garantizan un manejo seguro. La lanza telescópica, muy estable y robusta, está hecha de aluminio y plástico de alta calidad.