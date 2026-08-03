Lanza telescópica 3 piezas - 3x200 cm = 4,50 m

Lanza telescópica Kärcher, 3 × 200 cm de longitud. Para trabajar a mayor altura de forma segura, directamente desde el suelo y sin usar escaleras.

Nuestra lanza telescópica de 3 × 200 cm permite realizar trabajos de limpieza seguros también a mayores alturas directamente desde el suelo. Su especial longitud hace innecesaria una escalera u otra ayuda, y un taco deslizante especialmente adaptado evita de forma eficaz que la lanza se retuerza; el cono de seguridad y la protección de la pinza garantizan un manejo seguro. La lanza telescópica, muy estable y robusta, está hecha de aluminio y plástico de alta calidad.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP / PC / PA, reforzado con fibras de vidrio
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 1,4
Peso del embalaje (kg) 1,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 6000 x 21 x 21
Dimensiones, embalado (mm) 2210 x 21 x 21

Equipamiento

  • Rosca italiana
Lanza telescópica 3 piezas - 3x200 cm = 4,50 m
Campos de aplicación
  • Ventanas