Lanza telescópica 3 piezas - 3x200 cm = 4,50 m
Lanza telescópica Kärcher, 3 × 200 cm de longitud. Para trabajar a mayor altura de forma segura, directamente desde el suelo y sin usar escaleras.
Nuestra lanza telescópica de 3 × 200 cm permite realizar trabajos de limpieza seguros también a mayores alturas directamente desde el suelo. Su especial longitud hace innecesaria una escalera u otra ayuda, y un taco deslizante especialmente adaptado evita de forma eficaz que la lanza se retuerza; el cono de seguridad y la protección de la pinza garantizan un manejo seguro. La lanza telescópica, muy estable y robusta, está hecha de aluminio y plástico de alta calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP / PC / PA, reforzado con fibras de vidrio
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|1,4
|Peso del embalaje (kg)
|1,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|6000 x 21 x 21
|Dimensiones, embalado (mm)
|2210 x 21 x 21
Equipamiento
- Rosca italiana
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Ventanas