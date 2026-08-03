Nuestra lanza telescópica de 3 × 200 cm permite realizar trabajos de limpieza seguros también a mayores alturas directamente desde el suelo. Su especial longitud hace innecesaria una escalera u otra ayuda, y un taco deslizante especialmente adaptado evita de forma eficaz que la lanza se retuerza; el cono de seguridad y la protección de la pinza garantizan un manejo seguro. La lanza telescópica, muy estable y robusta, está hecha de aluminio y plástico de alta calidad.