Classic Paño de polvo algodón 60 cm
Mopa de algodón lavable, 60 cm de ancho, para la limpieza en seco o ligeramente húmeda de todas las superficies lisas. Ideal para superficies con muchos obstáculos, como aulas y salas de reuniones.
Gracias a los flecos exteriores abiertos, que permiten recoger muy bien la suciedad gruesa y el polvo, especialmente en los bordes o alrededor de las patas de las sillas y las mesas, la mopa lavable de 60 cm de ancho de Kärcher, fabricada en algodón 100 %, es especialmente adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas en zonas muy transitadas, como aulas y salas de reuniones. Los flecos cortos y abiertos de la zona central de limpieza también tienen una excelente capacidad de retención de polvo, propiedad que puede mejorarse aún más con una ligera humectación con una botella pulverizadora o utilizando un producto aglutinante de polvo. La mopa de algodón de 60 cm de ancho está diseñada para utilizarla con el porta-mopa de 60 cm.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Ancho de trabajo (cm)
|60
|Material
|100 % de algodón
|Material textil
|Sin microfibra
|Tipo de fabricación
|Soporte de tejido/parte posterior con bucles sin anudar (sistema «tufting»)
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 60
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 150
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 130
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco