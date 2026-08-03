Classic Soporte para Mopa de Polvo 120 cm

Para el uso con mopas de 120 cm de ancho: el porta-mopa de 120 cm con mango con conexión rígida. Ideal para eliminar el polvo en seco en grandes superficies.

Porta-mopa de 120 cm para mopas de 120 cm de Kärcher. Ideal para la eliminación regular de polvo seco en áreas grandes y abiertas, como gimnasios o almacenes. La conexión rígida del mango ayuda a mantener una trayectoria recta en el movimiento de avance por las superficies.

Especificaciones

Características técnicas

Programa CLASSIC
Tipo de suciedad Suciedad suelta
Tipo de tejido Textiles reutilizables
Ancho de trabajo (cm) 120
Material Acero, galvanizado
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 1,6
Dimensiones (la. × an.) (mm) 1200 x 90
Classic Soporte para Mopa de Polvo 120 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - Limpieza en seco
Accesorios