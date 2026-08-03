Classic Soporte para Mopa de Polvo 120 cm
Para el uso con mopas de 120 cm de ancho: el porta-mopa de 120 cm con mango con conexión rígida. Ideal para eliminar el polvo en seco en grandes superficies.
Porta-mopa de 120 cm para mopas de 120 cm de Kärcher. Ideal para la eliminación regular de polvo seco en áreas grandes y abiertas, como gimnasios o almacenes. La conexión rígida del mango ayuda a mantener una trayectoria recta en el movimiento de avance por las superficies.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Ancho de trabajo (cm)
|120
|Material
|Acero, galvanizado
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|1,6
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|1200 x 90
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco