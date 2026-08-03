El porta-mopa de 80 cm de Kärcher es un soporte de mopa más ligero, giratorio 360° (80 cm). Puesto que las mopas de algodón pueden encogerse un poco durante el lavado, los soportes para la fijación se pueden ajustar individualmente. La conexión flexible del mango hace que el porta-mopa sea ideal para la limpieza de zonas grandes y con muchos obstáculos. También permite acceder de forma sencilla a los bordes y las esquinas para lograr una limpieza eficiente del polvo. El bajo peso del porta-mopa permite trabajar sin esfuerzo y sin fatiga.