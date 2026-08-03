El práctico riel de velcro hace que fijar la base de cepillo de esponja de 60 cm a esta mopa de 60 cm de ancho sea un juego de niños. En combinación con los paños atrapapolvo de Kärcher, se obtienen resultados rápidos y exhaustivos en la limpieza en seco de los suelos. Nota: La base de cepillo de esponja, el mango y el paño atrapapolvo no están incluidos en el equipo de serie.