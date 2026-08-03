Premium Soporte para Mopa de Cinta Adhesiva 60 cm
Mopa con autofijación, 60 cm para el uso con la base de cepillo de esponja adecuada y los paños atrapapolvo de Kärcher. Con práctico riel de strap tape para fijar la base de cepillo de esponja de 60 cm.
El práctico riel de velcro hace que fijar la base de cepillo de esponja de 60 cm a esta mopa de 60 cm de ancho sea un juego de niños. En combinación con los paños atrapapolvo de Kärcher, se obtienen resultados rápidos y exhaustivos en la limpieza en seco de los suelos. Nota: La base de cepillo de esponja, el mango y el paño atrapapolvo no están incluidos en el equipo de serie.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD
|Ancho de trabajo (cm)
|60
|Material
|PA, reforzado con fibras de vidrio / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,4
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 95
|Dimensiones, embalado (mm)
|600 x 95 x 160
Videos
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco
- Suelos - limpieza en húmedo