Premium Soporte para Mopa de Polvo Lamello 60 cm
Soporte esterilizable con labios de goma (60 cm) y cierre rápido. Para usar con paños atrapapolvo desechables en la limpieza en seco. Muy fácil de mantener limpio.
Ideal para la limpieza de mantenimiento diaria con paños atrapapolvo de Kärcher: soporte esterilizable con labios de goma (60 cm) y cierre rápido para un manejo especialmente sencillo. Además, las suaves láminas de la parte inferior del soporte aumentan la capacidad de retención de la suciedad del paño desechable utilizado y compensan también las irregularidades del suelo. El soporte de láminas también se puede esterilizar para utilizarlo en zonas higiénicamente sensibles.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Tipo de tejido
|Textiles desechables
|Ancho de trabajo (cm)
|60
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 110
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Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco