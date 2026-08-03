Ideal para la limpieza de mantenimiento diaria con paños atrapapolvo de Kärcher: soporte esterilizable con labios de goma (60 cm) y cierre rápido para un manejo especialmente sencillo. Además, las suaves láminas de la parte inferior del soporte aumentan la capacidad de retención de la suciedad del paño desechable utilizado y compensan también las irregularidades del suelo. El soporte de láminas también se puede esterilizar para utilizarlo en zonas higiénicamente sensibles.