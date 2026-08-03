Premium Soporte para Mopa de Polvo Lamello 60 cm

Soporte esterilizable con labios de goma (60 cm) y cierre rápido. Para usar con paños atrapapolvo desechables en la limpieza en seco. Muy fácil de mantener limpio.

Ideal para la limpieza de mantenimiento diaria con paños atrapapolvo de Kärcher: soporte esterilizable con labios de goma (60 cm) y cierre rápido para un manejo especialmente sencillo. Además, las suaves láminas de la parte inferior del soporte aumentan la capacidad de retención de la suciedad del paño desechable utilizado y compensan también las irregularidades del suelo. El soporte de láminas también se puede esterilizar para utilizarlo en zonas higiénicamente sensibles.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Tipo de tejido Textiles desechables
Ancho de trabajo (cm) 60
Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an.) (mm) 600 x 110
Premium Soporte para Mopa de Polvo Lamello 60 cm
Videos
Campos de aplicación
  • Suelos - Limpieza en seco
Accesorios