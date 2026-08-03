Standard Rasqueta de agua 55 cm

Regleta de goma de 55 cm de ancho con doble labio de goma negro de espuma de neopreno.

La regleta de goma con doble labio de goma negro de espuma de neopreno de Kärcher para utilizar con todos los mangos con diámetros de agujero de 18 a 23 mm. La escobilla de goma de 55 cm de ancho es ideal para eliminar grandes cantidades de agua y es muy fácil de limpiar.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Ancho de trabajo (cm) 55
Material PP / Neopreno, expandido
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 550 x 45 x 140
Standard Rasqueta de agua 55 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios