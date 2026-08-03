Standard Rasqueta de agua 55 cm
Regleta de goma de 55 cm de ancho con doble labio de goma negro de espuma de neopreno.
La regleta de goma con doble labio de goma negro de espuma de neopreno de Kärcher para utilizar con todos los mangos con diámetros de agujero de 18 a 23 mm. La escobilla de goma de 55 cm de ancho es ideal para eliminar grandes cantidades de agua y es muy fácil de limpiar.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Ancho de trabajo (cm)
|55
|Material
|PP / Neopreno, expandido
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|550 x 45 x 140
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo