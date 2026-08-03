Standard Rasqueta de agua 75 cm

Regleta de goma de 75 cm de ancho con doble labio de goma negro de espuma de neopreno de Kärcher.

Adecuada para su uso con todos los mangos con diámetros de orificio de entre 18 y 23 mm: regleta de goma de 75 cm de ancho de Kärcher. La escobilla de goma de alta calidad es ideal para eliminar grandes cantidades de agua, gracias al doble reborde de goma fabricado con espuma de neopreno negra, y también es muy fácil mantenerla impecable.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Ancho de trabajo (cm) 75
Material PP / Neopreno, expandido
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Peso del embalaje (kg) 0,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 750 x 140 x 40
Dimensiones, embalado (mm) 750 x 140 x 40
Standard Rasqueta de agua 75 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios