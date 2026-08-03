Adecuada para su uso con todos los mangos con diámetros de orificio de entre 18 y 23 mm: regleta de goma de 75 cm de ancho de Kärcher. La escobilla de goma de alta calidad es ideal para eliminar grandes cantidades de agua, gracias al doble reborde de goma fabricado con espuma de neopreno negra, y también es muy fácil mantenerla impecable.