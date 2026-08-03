Standard Rasqueta de agua Zonas higiénicas 55 cm
Escobilla de goma blanca especial para zonas higiénicamente sensibles fabricada con plástico y goma esponjosa. 55 cm de ancho.
Rascador de Kärcher para el secado sin rayas de suelos y la limpieza de juntas en zonas que requieren una mayor higiene. La escobilla de goma de 55 cm de ancho en color blanco está fabricada con plástico y goma esponjosa.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED / STANDARD
|Ancho de trabajo (cm)
|55
|Material
|Aluminio / EVAC
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|550 x 50 x 100
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo