Standard Rasqueta de agua Zonas higiénicas 55 cm

Escobilla de goma blanca especial para zonas higiénicamente sensibles fabricada con plástico y goma esponjosa. 55 cm de ancho.

Rascador de Kärcher para el secado sin rayas de suelos y la limpieza de juntas en zonas que requieren una mayor higiene. La escobilla de goma de 55 cm de ancho en color blanco está fabricada con plástico y goma esponjosa.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED / STANDARD
Ancho de trabajo (cm) 55
Material Aluminio / EVAC
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 550 x 50 x 100
Standard Rasqueta de agua Zonas higiénicas 55 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
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