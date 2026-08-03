Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva TriJet 40 cm
Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva TriJet 40 cm: 1 mango con depósito, 1 bastidor Strap tape 40 cm, 1 Standard Mopa MF Pelo cortado TriJet Cinta Adhesiva 40cm.
Mango con depósito para la limpieza sin cubos con bastidor con sistema adherente. Ideal para entornos difíciles de alcanzar, como escaleras, y para la limpieza de emergencia de suciedad o combinada con la limpieza a máquina.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Fijación de textiles
|Autofijación
|Material
|Aluminio / PP / Goma / Acero / POM
|Tipo de mango
|Rígido
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|0,9
|Peso del embalaje (kg)
|2,3
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 90
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 90 x 1580
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo