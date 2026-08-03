Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva TriJet 40 cm

Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva TriJet 40 cm: 1 mango con depósito, 1 bastidor Strap tape 40 cm, 1 Standard Mopa MF Pelo cortado TriJet Cinta Adhesiva 40cm.

Mango con depósito para la limpieza sin cubos con bastidor con sistema adherente. Ideal para entornos difíciles de alcanzar, como escaleras, y para la limpieza de emergencia de suciedad o combinada con la limpieza a máquina.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho de trabajo (cm) 40
Fijación de textiles Autofijación
Material Aluminio / PP / Goma / Acero / POM
Tipo de mango Rígido
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto / peso por m² (kg) 0,9
Peso del embalaje (kg) 2,3
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 90
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 90 x 1580
Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva TriJet 40 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios