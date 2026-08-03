Premium Kit de mopa Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm
Premium Kit de mopa Strap Tape ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 mango con depósito con doble empuñadura ergonómica giratoria, 1 bastidor Strap Tape 40 cm, 1 Standard Mopa MF Pelo cortado TriJet Cinta Adhesiva 40cm.
Mango con depósito para la limpieza sin cubos con bastidor con sistema adherente. Ideal para entornos difíciles de alcanzar, como escaleras, y para la limpieza de emergencia de suciedad o combinada con la limpieza a máquina.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Fijación de textiles
|Autofijación
|Material
|Aluminio / acero / PP / goma /POM
|Tipo de mango
|Rígido
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|0,9
|Peso del embalaje (kg)
|1,6
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 90
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 90 x 1580
Equipamiento
- Conexión Ergo
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Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo