Premium Soporte para Mopa de Cinta Adhesiva 30 cm
Soporte con sistema de cierre de autofijación, clips para paños, sistemas de bloques para fundas para mopas de 30 cm de longitud con cierre de autofijación y articulación móvil giratoria de 360° para trabajos de limpieza cómodos.
Para fundas para mopas de 30 centímetros de longitud con cierre de autofijación: gracias a su articulación giratoria de 360°, el soporte de autofijación con sistema de bloques y clips para paños es idóneo para una limpieza profesional de alto rendimiento de superficies verticales y horizontales. En comparación con trabajos de limpieza realizados con paños, la combinación de soporte y funda de mopa crea una superficie de apoyo considerablemente mayor y genera, por tanto, una productividad muy superior. El soporte de autofijación de Kärcher es compatible con todos los mangos con diámetro de orificios de 18 a 23 milímetros.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|300 x 95
|Dimensiones, embalado (mm)
|300 x 95 x 1600
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo
- Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo