Para fundas para mopas de 30 centímetros de longitud con cierre de autofijación: gracias a su articulación giratoria de 360°, el soporte de autofijación con sistema de bloques y clips para paños es idóneo para una limpieza profesional de alto rendimiento de superficies verticales y horizontales. En comparación con trabajos de limpieza realizados con paños, la combinación de soporte y funda de mopa crea una superficie de apoyo considerablemente mayor y genera, por tanto, una productividad muy superior. El soporte de autofijación de Kärcher es compatible con todos los mangos con diámetro de orificios de 18 a 23 milímetros.