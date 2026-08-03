Ideal para la limpieza de suelos y superficies no accesibles para los equipos de limpieza: el portacepillos con articulación móvil para la máxima flexibilidad y agilidad en tareas de limpieza intensivas. Fabricado en plástico de alta calidad, este soporte de larga vida útil es muy resistente frente a los productos químicos de limpieza convencionales y especialmente cuidadoso con las superficies. Combinable con distintos mangos de Kärcher, es adecuado para el empleo con todas las esponjas de fregado convencionales.