Standard Soporte para Pad con Articulación 20 cm
Soporte de esponja manual de Kärcher con articulación móvil. Para el empleo con esponjas de fregado para la limpieza mecánica intensiva de suelos y superficies.
Ideal para la limpieza de suelos y superficies no accesibles para los equipos de limpieza: el portacepillos con articulación móvil para la máxima flexibilidad y agilidad en tareas de limpieza intensivas. Fabricado en plástico de alta calidad, este soporte de larga vida útil es muy resistente frente a los productos químicos de limpieza convencionales y especialmente cuidadoso con las superficies. Combinable con distintos mangos de Kärcher, es adecuado para el empleo con todas las esponjas de fregado convencionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 / 100 / 200
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo