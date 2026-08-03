Desbrozadora BCU 260/36 Bp
Los trabajos de corte exigentes como la eliminación de vegetación resistente o de maleza densa no suponen ninguna dificultad para nuestra desbrozadora a batería BCU 260/36 Bp. De cómodo manejo.
Nuestra desbrozadora a batería BCU 260/36 Bp sin emisión de gases es la combinación ideal de máxima funcionalidad y máxima ergonomía para el usuario. Listo en todo momento, el equipo domina trabajos de corte exigentes como la eliminación de vegetación resistente, hierbas difíciles o maleza densa. Se sujeta en una posición perfectamente equilibrada con su asa ergonómica para dos manos regulable de forma individual y ofrece un manejo extremadamente sencillo y sin fatiga. Gracias a los mínimos ruidos de trabajo puede emplearse también en áreas sensibles a los ruidos y, con los accesorios correspondientes, sirve también como podadora.
Características y ventajas
Empuñadura ergonómica para ambas manosTrabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados. Distribución de peso óptima y equilibrada para un trabajo sin fatiga.
Correa de transporte para ambos hombrosCómoda, especialmente para largas jornadas de trabajo. El reparto de la carga en una superficie mayor reduce la sobrecarga.
Velocidad variablePermite la adaptación a cada uso específico. Prolonga la autonomía.
Cuchilla para matorral
- Cuchilla de alta calidad y larga vida útil realizada en acero templado.
Robusto cabezal de corte
- Con accesorios independientes (cabezal y protección de corte) también utilizable como podadora.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Lista en todo momento gracias a la tecnología de iones de litio
- Arranque pulsando un botón.
- Autónoma, segura y sin cables.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Número de cuchillas
|3
|Número de revoluciones (rpm)
|Nivel 1: 4600 / Nivel 2: 5600
|Herramienta de corte
|Cuchilla
|Diámetro del círculo de corte (cm)
|26
|Tensión (V)
|36
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 55 (6,0 Ah) / máx. 70 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios (kg)
|4,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1803 x 644 x 364
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Empuñadura ergonómica para ambas manos
- Correa de transporte para ambos hombros
- Llave Allen
- Cuchilla para matorral
Videos
Campos de aplicación
- Para cortar hierba resistente y alta, maleza, vegetación resistente y enredaderas
- Para la eliminación de hierba y maleza en puntos de difícil acceso
- Para cortar hierba y maleza en pendientes pronunciadas