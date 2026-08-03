Nuestra desbrozadora a batería BCU 260/36 Bp sin emisión de gases es la combinación ideal de máxima funcionalidad y máxima ergonomía para el usuario. Listo en todo momento, el equipo domina trabajos de corte exigentes como la eliminación de vegetación resistente, hierbas difíciles o maleza densa. Se sujeta en una posición perfectamente equilibrada con su asa ergonómica para dos manos regulable de forma individual y ofrece un manejo extremadamente sencillo y sin fatiga. Gracias a los mínimos ruidos de trabajo puede emplearse también en áreas sensibles a los ruidos y, con los accesorios correspondientes, sirve también como podadora.