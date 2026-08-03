Motosierra CS 400/36 Bp

Nuestra motosierra a batería CS 400/36 Bp se sujeta de forma ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin gases de escape y destaca por su gran rendimiento en un entorno de trabajo exigente.

Motosierra de gran potencia para el exigente trabajo diario de mantenimiento de fincas, trabajos de jardín y de limpieza tras daños provocados por temporales, actividades forestales o en actividades de mejora de parques y entornos urbanos: la robusta motosierra a batería CS 400/36 Bp de Kärcher. Perfectamente equilibrada, ofrece una sujeción ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin generar gases de escape y de forma más silenciosa que los equipos de gasolina y destaca al compararse por unos costes de utilización y mantenimiento considerablemente inferiores.

Características y ventajas
Motosierra CS 400/36 Bp: Freno mecánico de cadena
Freno mecánico de cadena
Detención inmediata de la cadena en caso de retroceso.
Motosierra CS 400/36 Bp: Lubricación automática de la cadena
Lubricación automática de la cadena
Lubricación óptima de la cadena para una vida útil prolongada. Reduce los costes de mantenimiento.
Motosierra CS 400/36 Bp: Depósito de aceite integrado con mirilla
Depósito de aceite integrado con mirilla
Fácil visibilidad y comprobación del nivel de llenado. Tapa del depósito de aceite a prueba de pérdida.
Llave combinada integrada
  • Permite un rápido retensado de la cadena.
  • Cambio sencillo de cadena y riel.
Rápida y potente
  • La elevada velocidad de la cadena de 23 m/s garantiza cortes rápidos y precisos.
  • Tan potente como los equipos de gasolina incluso con maderas duras.
Motor sin escobillas
  • Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
  • Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
  • Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
  • Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
  • Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
  • Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
  • Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Riel guía (mm) 400
Velocidad de la cadena (m/s) 23
Paso de cadena 3/8″
Potencia de los eslabones motrices 1,3 mm
Número de eslabones motrices 56
Capacidad del depósito de aceite (ml) 160
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,4
Accionamiento Motor sin escobillas
Tensión (V) 36
Rendimiento por carga de la batería (Cortes) máx. 170 (6,0 Ah) / máx. 230 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 25 (6,0 Ah) / máx. 30 (7,5 Ah)
Peso sin accesorios (kg) 5
Peso (con embalaje) (kg) 6,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 904 x 217 x 261

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Riel guía
  • Cadena de sierra
  • protección de cadena
  • Lubricación automática de la cadena
  • Freno de cadena
  • Indicador del nivel de aceite
Motosierra CS 400/36 Bp
Motosierra CS 400/36 Bp
Motosierra CS 400/36 Bp
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Campos de aplicación
  • Ideal para la conservación de fincas, en trabajos de jardinería y para trabajos menores de corte de leña
  • Para trabajos de limpieza tras temporales y para la tala de árboles de pequeño y mediano tamaño
  • Para trabajos de conservación de árboles y setos en áreas urbanas y parques
  • Para trabajos de carpintería o para cortar vigas de madera
  • Posibilidad de empleo en espacios cerrados
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.