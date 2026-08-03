Motosierra de gran potencia para el exigente trabajo diario de mantenimiento de fincas, trabajos de jardín y de limpieza tras daños provocados por temporales, actividades forestales o en actividades de mejora de parques y entornos urbanos: la robusta motosierra a batería CS 400/36 Bp de Kärcher. Perfectamente equilibrada, ofrece una sujeción ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin generar gases de escape y de forma más silenciosa que los equipos de gasolina y destaca al compararse por unos costes de utilización y mantenimiento considerablemente inferiores.