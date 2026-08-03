Motosierra CS 400/36 Bp
Nuestra motosierra a batería CS 400/36 Bp se sujeta de forma ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin gases de escape y destaca por su gran rendimiento en un entorno de trabajo exigente.
Motosierra de gran potencia para el exigente trabajo diario de mantenimiento de fincas, trabajos de jardín y de limpieza tras daños provocados por temporales, actividades forestales o en actividades de mejora de parques y entornos urbanos: la robusta motosierra a batería CS 400/36 Bp de Kärcher. Perfectamente equilibrada, ofrece una sujeción ergonómica sin apenas vibraciones, funciona completamente sin generar gases de escape y de forma más silenciosa que los equipos de gasolina y destaca al compararse por unos costes de utilización y mantenimiento considerablemente inferiores.
Características y ventajas
Freno mecánico de cadenaDetención inmediata de la cadena en caso de retroceso.
Lubricación automática de la cadenaLubricación óptima de la cadena para una vida útil prolongada. Reduce los costes de mantenimiento.
Depósito de aceite integrado con mirillaFácil visibilidad y comprobación del nivel de llenado. Tapa del depósito de aceite a prueba de pérdida.
Llave combinada integrada
- Permite un rápido retensado de la cadena.
- Cambio sencillo de cadena y riel.
Rápida y potente
- La elevada velocidad de la cadena de 23 m/s garantiza cortes rápidos y precisos.
- Tan potente como los equipos de gasolina incluso con maderas duras.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Riel guía (mm)
|400
|Velocidad de la cadena (m/s)
|23
|Paso de cadena
|3/8″
|Potencia de los eslabones motrices
|1,3 mm
|Número de eslabones motrices
|56
|Capacidad del depósito de aceite (ml)
|160
|Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de la batería (Cortes)
|máx. 170 (6,0 Ah) / máx. 230 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 25 (6,0 Ah) / máx. 30 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios (kg)
|5
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|904 x 217 x 261
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Riel guía
- Cadena de sierra
- protección de cadena
- Lubricación automática de la cadena
- Freno de cadena
- Indicador del nivel de aceite
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Campos de aplicación
- Ideal para la conservación de fincas, en trabajos de jardinería y para trabajos menores de corte de leña
- Para trabajos de limpieza tras temporales y para la tala de árboles de pequeño y mediano tamaño
- Para trabajos de conservación de árboles y setos en áreas urbanas y parques
- Para trabajos de carpintería o para cortar vigas de madera
- Posibilidad de empleo en espacios cerrados