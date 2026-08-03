Las cuchillas cortadas con láser y con afilado de diamante por los dos lados de nuestro cortasetos a batería HT 650/36 Bp convierten este manejable y ligero equipo sin emisiones en el compañero ideal para trabajos ornamentales o para la poda de setos y arbustos. Las dos posiciones de regulación de la velocidad de corte permiten una sencilla adaptación a la tarea a realizar, mientras que el sistema antibloqueo integrado evita de manera efectiva las interrupciones del trabajo y aumenta la seguridad del usuario. El asa giratoria permite el corte de los laterales del seto protegiendo las articulaciones. Un innovador sistema de transporte disponible por separado aumenta considerablemente el confort y la duración de los trabajos sin fatiga.