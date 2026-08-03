Equipo multiuso MT 36 Bp
Nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp es una unidad de accionamiento que se equipa con unidades intercambiables para pasar de cortasetos de varilla a sierra de pértiga. Para la realización de distintas tareas con un solo equipo.
Cambio de herramientas más rápido y sencillo y manipulación segura: nuestra potente herramienta multifunción a batería MT 36 Bp cumple lo que promete. Desarrollada para realizar gran diversidad de tareas con distintas unidades intercambiables, destaca por sus componentes de alta calidad como el potente motor sin escobillas y un sólido árbol de acero. Sin emisiones, con bajo nivel de ruido y de marcha especialmente suave, facilita el trabajo al usuario, protege el medioambiente y reduce considerablemente los costes de funcionamiento y mantenimiento en comparación con los modelos de gasolina.
Características y ventajas
Cómodo conector de acción rápidaCambio de las unidades sencillo, rápido y sin herramientas. Transporte y almacenamiento en poco espacio.
Asa redonda ergonómicaPermite un trabajo cómodo. Regulable individualmente para cada usuario.
Velocidad variablePermite la adaptación a cada uso específico. Prolonga la autonomía.
Sólido árbol de acero con marcha especialmente suave
- Diseño robusto.
- Componentes de larga vida útil.
Potente motor con elevado par de giro
- Potente como un equipo de gasolina pero con las ventajas de un equipo con funcionamiento por baterías.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Número de revoluciones (rpm)
|7800 / 6800
|Tensión (V)
|36
|Peso sin accesorios (kg)
|2,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|951 x 197 x 188
Incluido en el equipamiento de serie
- Asa redonda recubierta de goma
- Correa para el hombro
- Conector de acción rápida
Campos de aplicación
- Para el empleo con MT HT 550/36 para la poda de arbustos, matorrales y setos altos
- Para el empleo con MT CS 250/36 para el desramado y la poda de árboles de forma segura
- Potente unidad de accionamiento para MT HT 550/36 y MT CS 250/36