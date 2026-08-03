Cambio de herramientas más rápido y sencillo y manipulación segura: nuestra potente herramienta multifunción a batería MT 36 Bp cumple lo que promete. Desarrollada para realizar gran diversidad de tareas con distintas unidades intercambiables, destaca por sus componentes de alta calidad como el potente motor sin escobillas y un sólido árbol de acero. Sin emisiones, con bajo nivel de ruido y de marcha especialmente suave, facilita el trabajo al usuario, protege el medioambiente y reduce considerablemente los costes de funcionamiento y mantenimiento en comparación con los modelos de gasolina.