Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza de suelos húmedos con componentes de aluminio robustos y de larga vida útil, batería de iones de litio de 90 Ah y cabezal de cepillo monodisco D 51.
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp compacta, ideal para una limpieza de suelos eficiente que conquista por su diseño extremadamente robusto. Cabezal de cepillos y toberas de aluminio de fundición a presión de larga vida útil. Para una excelente aspiración, también de superficies rugosas y curvas cerradas. El cabezal de cepillo monodisco D 51 garantiza de forma fiable los mejores resultados de limpieza, suelos limpios y un mantenimiento o limpieza intermedia silenciosos, incluso durante el propio funcionamiento. Una batería de iones de litio de 90 Ah impulsa el equipo con acompañante y posibilita una larga vida útil. El agua limpia se rellena fácilmente al atravesar la manguera de llenado universal con cualquier grifo. El compacto diseño del equipo de la fregadora-aspiradora con acompañante garantiza una mejor visión general y maniobrabilidad. El accionamiento de ruedas facilita el funcionamiento y reduce el esfuerzo físico del usuario. La aplicación «Machine Connect» facilita asimismo el control de la información y los ajustes avanzados desde el smartphone.
Características y ventajas
Equipo muy compactoBuena vista general y versátil a la hora de maniobrar. Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.
Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»Amplia gama de funciones e información. Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas. Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.
Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminioComponentes robustos y resistentes. Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.
Tobera parabólica con labios de aspiración de Linatex
- Aspiración perfecta, incluso en superficies rugosas y en curvas cerradas.
- Menos riesgo de deslizamiento y menor necesidad de repaso manual.
Cabezal de cepillos D 51 monodisco
- Silenciosa y energéticamente eficiente.
- Limpieza en marcha con una gran autonomía de las baterías.
Batería de iones de litio con una potencia de 90 Ah
- Vida útil que dura hasta 4 veces más en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- Es posible efectuar cargas cortas e intermedias sin dañar la batería.
- Cambios de batería menos frecuentes, costes reducidos, menores tiempos de parada.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 3060
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1840
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,6 / 90
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|140
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1400
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Peso total permitido (kg)
|245
|Peso sin accesorios (kg)
|158,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Cargador
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Manejo mediante la aplicación
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos
- Para la limpieza de suelos en comedores, escuelas y hospitales
- Para la limpieza intermedia y de mantenimiento, p. ej., en edificios públicos