Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51

Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza de suelos húmedos con componentes de aluminio robustos y de larga vida útil, batería de iones de litio de 90 Ah y cabezal de cepillo monodisco D 51.

Fregadora-aspiradora B 50 W Bp compacta, ideal para una limpieza de suelos eficiente que conquista por su diseño extremadamente robusto. Cabezal de cepillos y toberas de aluminio de fundición a presión de larga vida útil. Para una excelente aspiración, también de superficies rugosas y curvas cerradas. El cabezal de cepillo monodisco D 51 garantiza de forma fiable los mejores resultados de limpieza, suelos limpios y un mantenimiento o limpieza intermedia silenciosos, incluso durante el propio funcionamiento. Una batería de iones de litio de 90 Ah impulsa el equipo con acompañante y posibilita una larga vida útil. El agua limpia se rellena fácilmente al atravesar la manguera de llenado universal con cualquier grifo. El compacto diseño del equipo de la fregadora-aspiradora con acompañante garantiza una mejor visión general y maniobrabilidad. El accionamiento de ruedas facilita el funcionamiento y reduce el esfuerzo físico del usuario. La aplicación «Machine Connect» facilita asimismo el control de la información y los ajustes avanzados desde el smartphone.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Equipo muy compacto
Equipo muy compacto
Buena vista general y versátil a la hora de maniobrar. Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»
Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»
Amplia gama de funciones e información. Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas. Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51: Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio
Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio
Componentes robustos y resistentes. Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.
Tobera parabólica con labios de aspiración de Linatex
  • Aspiración perfecta, incluso en superficies rugosas y en curvas cerradas.
  • Menos riesgo de deslizamiento y menor necesidad de repaso manual.
Cabezal de cepillos D 51 monodisco
  • Silenciosa y energéticamente eficiente.
  • Limpieza en marcha con una gran autonomía de las baterías.
Batería de iones de litio con una potencia de 90 Ah
  • Vida útil que dura hasta 4 veces más en comparación con las baterías de plomo-ácido.
  • Es posible efectuar cargas cortas e intermedias sin dañar la batería.
  • Cambios de batería menos frecuentes, costes reducidos, menores tiempos de parada.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 3060
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1840
Tipo de baterías Li-Ion
Batería (V/Ah) 25,6 / 90
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 7
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Velocidad de marcha (km/h) máx. 6
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 140
Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²) 29 / 32
Ancho de giro del pasillo (mm) 1400
Consumo de agua (l/min) máx. 2,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 65
Peso total permitido (kg) 245
Peso sin accesorios (kg) 158,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1367 x 609 x 1082

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador
  • Tobera curva
  • Tobera robusta de fundición de aluminio

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Manejo mediante la aplicación
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos
  • Para la limpieza de suelos en comedores, escuelas y hospitales
  • Para la limpieza intermedia y de mantenimiento, p. ej., en edificios públicos
Accesorios
Detergentes