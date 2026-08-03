Fregadora-aspiradora B 50 W Bp compacta, ideal para una limpieza de suelos eficiente que conquista por su diseño extremadamente robusto. Cabezal de cepillos y toberas de aluminio de fundición a presión de larga vida útil. Para una excelente aspiración, también de superficies rugosas y curvas cerradas. El cabezal de cepillos R 55 con función de barrido integrada garantiza unos resultados de limpieza fiables y suelos limpios. Una batería de iones de litio de 90 Ah impulsa el equipo con acompañante y posibilita una larga vida útil. El agua limpia se rellena fácilmente al atravesar la manguera de llenado universal con cualquier grifo. El compacto diseño del equipo de la fregadora-aspiradora con acompañante garantiza una mejor visión general y maniobrabilidad. El accionamiento de ruedas facilita el funcionamiento y reduce el esfuerzo físico del usuario. La aplicación «Machine Connect» facilita asimismo el control de la información y los ajustes avanzados desde el smartphone.