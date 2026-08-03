Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp Pack con depósito de 75 l, cabezal de cepillos de doble disco y batería de iones de litio. Versátil y muy fácil de utilizar.
Diseño sencillo, fácil manejo, pocas exigencias de mantenimiento: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante de batería BD 70/75 W Classic Bp Pack destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza, gracias a su cabezal de cepillos de doble disco con presión regulable de apriete de cepillos y a su tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros y la nueva batería de iones de litio de 180 Ah, permite realizar fácilmente también trabajos de larga duración. Asimismo, convence por su batería de carga rápida con corriente de carga de 50 A con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada, que permite cargas intermedias, por lo que ofrece una alta disponibilidad del equipo.
Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
Concepto de manejo especialmente sencillo
Diseño compacto y robusto
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|705
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1030
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|75 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 3525
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2115
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,6 / 180
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,6
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1550
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,75
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63 - 65
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1850
|Peso total permitido (kg)
|325
|Peso sin accesorios (kg)
|100
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador rápido
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
- Excelente para la industria, la industria del transporte y los aeropuertos
- Ideal para utilizar en piscinas, pabellones deportivos y centros comerciales