Diseño sencillo, fácil manejo, pocas exigencias de mantenimiento: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante de batería BD 70/75 W Classic Bp Pack destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza, gracias a su cabezal de cepillos de doble disco con presión regulable de apriete de cepillos y a su tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros y la nueva batería de iones de litio de 180 Ah, permite realizar fácilmente también trabajos de larga duración. Asimismo, convence por su batería de carga rápida con corriente de carga de 50 A con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada, que permite cargas intermedias, por lo que ofrece una alta disponibilidad del equipo.