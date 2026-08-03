Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp con depósito de 75 litros, cabezal de cepillos de doble disco y batería de iones de litio. Muy fácil de manejar y apta para una gran diversidad de usos.
Diseño sencillo, fácil manejo, pocas exigencias de mantenimiento: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante de batería BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza, gracias a su cabezal de cepillos de doble disco con presión regulable de apriete de cepillos y a su tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración. La nueva y potente batería de iones de litio de 90 Ah, con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada y compatible con cargas intermedias, garantiza la máxima disponibilidad de la máquina; además, con una corriente de carga de 50 A, la batería vuelve a estar cargada al 100 % en apenas dos horas.
Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
Concepto de manejo especialmente sencillo
Diseño compacto y robusto
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|705
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1030
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|75 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 3525
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2115
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,6 / 90
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,8
|Tiempo de carga de la batería (h)
|2
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1550
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,75
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63 - 65
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1850
|Peso total permitido (kg)
|325
|Peso sin accesorios (kg)
|100
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador rápido
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos