Diseño sencillo, fácil manejo, pocas exigencias de mantenimiento: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante de batería BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza, gracias a su cabezal de cepillos de doble disco con presión regulable de apriete de cepillos y a su tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración. La nueva y potente batería de iones de litio de 90 Ah, con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada y compatible con cargas intermedias, garantiza la máxima disponibilidad de la máquina; además, con una corriente de carga de 50 A, la batería vuelve a estar cargada al 100 % en apenas dos horas.