Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp con depósito de 75 litros, cabezal de cepillos de doble disco y batería de iones de litio. Muy fácil de manejar y apta para una gran diversidad de usos.

Diseño sencillo, fácil manejo, pocas exigencias de mantenimiento: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante de batería BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza, gracias a su cabezal de cepillos de doble disco con presión regulable de apriete de cepillos y a su tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración. La nueva y potente batería de iones de litio de 90 Ah, con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada y compatible con cargas intermedias, garantiza la máxima disponibilidad de la máquina; además, con una corriente de carga de 50 A, la batería vuelve a estar cargada al 100 % en apenas dos horas.

Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
Concepto de manejo especialmente sencillo
Diseño compacto y robusto
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 705
Ancho útil al aspirar. (mm) 1030
Depósito de agua limpia/sucia (l) 75 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 3525
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2115
Tipo de baterías Li-Ion
Batería (V/Ah) 25,6 / 90
Capacidad de las baterías (h) máx. 1,8
Tiempo de carga de la batería (h) 2
Velocidad de marcha (km/h) máx. 5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ancho de giro del pasillo (mm) 1550
Consumo de agua (l/min) máx. 2,75
Nivel de presión acústica (dB/A) 63 - 65
Capacidad de absorción (W) máx. 1850
Peso total permitido (kg) 325
Peso sin accesorios (kg) 100
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1445 x 750 x 1065

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Cargador rápido
  • tobera, acodada

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
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Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos
Accesorios
Detergentes