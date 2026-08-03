La potente tracción, capaz de pasar sin esfuerzo incluso por pendientes, es una de las características más destacadas de nuestra fregadora-aspiradora con acompañante BD 80/100 W Classic Bp Pack. El equipo manual y a batería tiene un diseño muy robusto. Por ejemplo, los componentes sometidos a un mayor desgaste, como las toberas y el cabezal de cepillos circulares, están fabricados en resistente aluminio macizo. El sistema de manejo de probada eficacia, con el manillar de resorte en la parte posterior del asa, resulta muy cómodo para los usuarios; otras funciones, como el sencillo aumento de la presión de apriete de cepillos de 40 a 68 kilogramos pera eliminar suciedad especialmente persistente o para decapar o la velocidad de transporte y limpieza regulable de forma continua hasta 5 km/h, facilitan enormemente su uso. La gran anchura de trabajo de 80 centímetros y el depósito de 100 litros permiten realizar operaciones de limpieza prolongadas y eficientes, con un rendimiento en superficie de hasta 4800 m² por hora. La nueva y potente batería de iones de litio de 180 Ah con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada y la posibilidad de cargas intermedias ofrece la máxima disponibilidad de la máquina y, con una corriente de carga de 50 A, la batería puede cargarse aún más rápido.