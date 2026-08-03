Fregadora-aspiradora BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
El amplio ancho de trabajo de 80 cm y un depósito con una capacidad de 100 litros garantizan una limpieza larga y eficiente con nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 80/100 W Bp Classic.
La potente tracción, capaz de pasar sin esfuerzo incluso por pendientes, es una de las características más destacadas de nuestra fregadora-aspiradora con acompañante BD 80/100 W Classic Bp Pack. El equipo manual y a batería tiene un diseño muy robusto. Por ejemplo, los componentes sometidos a un mayor desgaste, como las toberas y el cabezal de cepillos circulares, están fabricados en resistente aluminio macizo. El sistema de manejo de probada eficacia, con el manillar de resorte en la parte posterior del asa, resulta muy cómodo para los usuarios; otras funciones, como el sencillo aumento de la presión de apriete de cepillos de 40 a 68 kilogramos pera eliminar suciedad especialmente persistente o para decapar o la velocidad de transporte y limpieza regulable de forma continua hasta 5 km/h, facilitan enormemente su uso. La gran anchura de trabajo de 80 centímetros y el depósito de 100 litros permiten realizar operaciones de limpieza prolongadas y eficientes, con un rendimiento en superficie de hasta 4800 m² por hora. La nueva y potente batería de iones de litio de 180 Ah con una resistencia a los ciclos extremadamente elevada y la posibilidad de cargas intermedias ofrece la máxima disponibilidad de la máquina y, con una corriente de carga de 50 A, la batería puede cargarse aún más rápido.
Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
Presión de apriete de cepillos ajustable a dos niveles
Motor de propulsión de 300 vatios potente y eficiente
Elementos de control a color de gran visibilidad
Sistema Home-Base bien pensado
Equipo económico de la gama Classic
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|810
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1090
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|100 / 100
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2400
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,6 / 180
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 4
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1900
|Peso total permitido (kg)
|435
|Peso sin accesorios (kg)
|110,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
- Excelente para la industria, la industria del transporte y los aeropuertos
- Ideal para utilizar en piscinas, pabellones deportivos y centros comerciales