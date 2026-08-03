Nuestra fregadora-aspiradora BR 45/22 C Bp Pack es la elección ideal para superficies amplias con muchos obstáculos. Gracias a su cabezal de cepillos cilíndricos giratorio 200° por ambos lados, con tecnología de respuesta avanzada KART (Kärcher Advanced Response Technology) y gran anchura de trabajo, es muy maniobrable y especialmente adecuada para áreas estrechas. La posición transversal permanente de cepillo y tobera respecto al sentido de la marcha aumenta el rendimiento en superficie y asegura un resultado de limpieza homogéneo. La batería de iones de litio de alto rendimiento incorporada ofrece una vida útil hasta tres veces más larga que las baterías de plomo, no requiere ningún tipo de mantenimiento y cuenta con una garantía de tres años. En el modo eco!efficiency, la autonomía aumenta aún más y el ruido de funcionamiento se reduce en aproximadamente un 40 %. El cepillo cilíndrico de microfibra de serie aúna las ventajas de la tecnología de cilindros con la extraordinaria capacidad de limpieza de unas fibras sumamente finas y proporciona así muy buenos resultados en distintas superficies. El filtro EPA, disponible opcionalmente, filtra el aire de salida del agua sucia, por lo que es adecuado para trabajar en lugares en los que se requiere la máxima higiene.