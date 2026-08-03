Fregadora-aspiradora BR 45/22 C Bp Pack + MF
Fregadora-aspiradora BR 45/22 C Bp Pack accionada por batería y con extenso equipamiento. Con cabezal de cepillos cilíndricos y tecnología KART para una máxima maniobrabilidad con un alto rendimiento en superficie.
Nuestra fregadora-aspiradora BR 45/22 C Bp Pack es la elección ideal para superficies amplias con muchos obstáculos. Gracias a su cabezal de cepillos cilíndricos giratorio 200° por ambos lados, con tecnología de respuesta avanzada KART (Kärcher Advanced Response Technology) y gran anchura de trabajo, es muy maniobrable y especialmente adecuada para áreas estrechas. La posición transversal permanente de cepillo y tobera respecto al sentido de la marcha aumenta el rendimiento en superficie y asegura un resultado de limpieza homogéneo. La batería de iones de litio de alto rendimiento incorporada ofrece una vida útil hasta tres veces más larga que las baterías de plomo, no requiere ningún tipo de mantenimiento y cuenta con una garantía de tres años. En el modo eco!efficiency, la autonomía aumenta aún más y el ruido de funcionamiento se reduce en aproximadamente un 40 %. El cepillo cilíndrico de microfibra de serie aúna las ventajas de la tecnología de cilindros con la extraordinaria capacidad de limpieza de unas fibras sumamente finas y proporciona así muy buenos resultados en distintas superficies. El filtro EPA, disponible opcionalmente, filtra el aire de salida del agua sucia, por lo que es adecuado para trabajar en lugares en los que se requiere la máxima higiene.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos regulable ±200º con tecnología KART, para una conducción cómoda en las curvas
- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.
- En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Con función de barrido
- Barrido, fregado y aspiración eficaces en un solo procedimiento.
- Absorbe piedrecillas, astillas de madera y otros componentes pequeños.
- Asegura un óptimo funcionamiento del labio trasero de aspiración.
Incluye una potente batería de iones de litio
- No necesita ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que tiene una vida útil tres veces mayor que con las baterías convencionales.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.
- También adecuado para el trabajo por turnos.
Modo ahorro eco!efficiency
- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.
- Emisiones de CO₂ reducidas.
Equipo compacto
- Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no tiene salientes.
- Manejo sencillo.
Peso muy reducido del equipo
- Transporte fácil incluso en trayectos largos.
- Transporte más sencillo en vehículos.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Tecnología de cilindros
- Mayor presión de apriete para eliminar suciedad muy resistente.
- Ideal para limpiar juntas y superficies estructuradas.
- Resultado de limpieza uniforme.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|450
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|500
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|22 / 22
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1800
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1260
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 30
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 3,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|220 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|750 - 1050
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100 - 150
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1118
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66,5
|Tensión (V)
|25,2
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 550
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|46,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|866 x 530 x 1061
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- 2 rodillos de microfibra color de amarillo.: 1 Unidad(es)
- Batería
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Tobera recta: 1 Unidad(es)