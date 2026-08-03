Fregadora-aspiradora B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
Con los dos depósitos de 220 l y el cabezal de cepillos circulares de 110 cm de ancho, nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 200 R impresiona por sus excelentes resultados de limpieza en grandes superficies.
Magníficamente equipada, potente y fácil de manejar: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R es ideal para trabajos de limpieza prolongados en grandes superficies con una velocidad de desplazamiento de 10 km/h, respaldada por un sensor del ángulo de giro. El equipo de limpieza de suelos incluye de serie nuestro sistema de dosificación de detergente DOSE, la dosificación de agua en función de la velocidad, el sistema Auto Fill para el llenado rápido y cómodo del depósito de agua limpia y el sistema de lavado automático del depósito de agua sucia. El gran cabezal de cepillos circulares de 110 centímetros de ancho, la robusta tobera de aluminio fundido a presión de última generación y los dos depósitos de 220 litros para agua limpia y agua sucia permiten obtener unos resultados de limpieza excelentes y un rendimiento en superficie de hasta 11.000 m²/h. El sistema patentado de llave KIK para la prevención de errores de manejo, la luz de aviso giratoria, la luz de marcha diurna y la robusta protección contra impactos frontales garantizan la seguridad del usuario y del equipo. La codificación por colores, bien diseñada e intuitiva, permite un manejo muy sencillo. Un cargador integrado y otras opciones completan las prestaciones del equipo.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Tobera robusta de fundición de aluminio
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Visualización clara del programa en curso.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Con el sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Modo ahorro eco!efficiency
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Sistema patentado de lavado del depósito
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de hasta un 70 % de agua en la limpieza en comparación con una manguera de agua convencional.
- Higiene mejorada.
Gran display en color
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1100 - 1100
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|220 / 220
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|11000
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|10
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 180
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Capacidad de absorción (W)
|2500
|Peso total permitido (kg)
|994
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|230
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Para aplicaciones en centros de producción, almacenes, centros logísticos e industrias pesadas
- Aparcamientos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química