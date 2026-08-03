Magníficamente equipada, potente y fácil de manejar: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R es ideal para trabajos de limpieza prolongados en grandes superficies con una velocidad de desplazamiento de 10 km/h, respaldada por un sensor del ángulo de giro. El equipo de limpieza de suelos incluye de serie nuestro sistema de dosificación de detergente DOSE, la dosificación de agua en función de la velocidad, el sistema Auto Fill para el llenado rápido y cómodo del depósito de agua limpia y el sistema de lavado automático del depósito de agua sucia. El gran cabezal de cepillos circulares de 110 centímetros de ancho, la robusta tobera de aluminio fundido a presión de última generación y los dos depósitos de 220 litros para agua limpia y agua sucia permiten obtener unos resultados de limpieza excelentes y un rendimiento en superficie de hasta 11.000 m²/h. El sistema patentado de llave KIK para la prevención de errores de manejo, la luz de aviso giratoria, la luz de marcha diurna y la robusta protección contra impactos frontales garantizan la seguridad del usuario y del equipo. La codificación por colores, bien diseñada e intuitiva, permite un manejo muy sencillo. Un cargador integrado y otras opciones completan las prestaciones del equipo.