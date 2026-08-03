Potente y a batería: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado BD 50/70 R Classic, gracias a su diseño compacto y estrecho, ofrece altos niveles de agilidad y maniobrabilidad y, además, es muy fácil de transportar. Equipada con una potente batería de iones de litio de larga vida útil de 90 Ah de capacidad, de la que se puede efectuar una carga intermedia en cualquier momento, así como un volumen de depósito de 70 litros, permite una limpieza de suelos prolongada y sin esfuerzo. Asimismo, la BD 50/70 R Classic permite el montaje de muchos detalles de equipamiento prácticos y opcionales como, por ejemplo, una Home-Base con ganchos para la incorporación manual de utensilios de limpieza o una mopa de prebarrido.