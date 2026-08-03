Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Fregadora-aspiradora con conductor sentado compacta y muy maniobrable BD 50/70 R Classic con un volumen de depósito de 70 l, batería de iones de litio (90 Ah) que no requiere mantenimiento y un potente equipo de carga rápida.
Potente y a batería: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado BD 50/70 R Classic, gracias a su diseño compacto y estrecho, ofrece altos niveles de agilidad y maniobrabilidad y, además, es muy fácil de transportar. Equipada con una potente batería de iones de litio de larga vida útil de 90 Ah de capacidad, de la que se puede efectuar una carga intermedia en cualquier momento, así como un volumen de depósito de 70 litros, permite una limpieza de suelos prolongada y sin esfuerzo. Asimismo, la BD 50/70 R Classic permite el montaje de muchos detalles de equipamiento prácticos y opcionales como, por ejemplo, una Home-Base con ganchos para la incorporación manual de utensilios de limpieza o una mopa de prebarrido.
Características y ventajas
Manejo sencilloSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Baterías de iones de litio de larga vida útilLargos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias. Sistema de batería sin mantenimiento y sin recarga de agua.
Tecnología de cepillos circularesDiseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.
Diseño compacto y estrecho
- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
- Fácil transporte
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
- Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
- Contribuye a evitar obstrucciones en el canal de aspiración.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|70 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2805
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2000
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,6 / 90
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Peso total permitido (kg)
|345
|Peso sin accesorios (kg)
|112
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería
- Batería y cargador incluidos
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher