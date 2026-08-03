Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Fregadora-aspiradora con conductor sentado compacta y muy maniobrable BD 50/70 R Classic con un volumen de depósito de 70 l, batería de iones de litio (90 Ah) que no requiere mantenimiento y un potente equipo de carga rápida.

Potente y a batería: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado BD 50/70 R Classic, gracias a su diseño compacto y estrecho, ofrece altos niveles de agilidad y maniobrabilidad y, además, es muy fácil de transportar. Equipada con una potente batería de iones de litio de larga vida útil de 90 Ah de capacidad, de la que se puede efectuar una carga intermedia en cualquier momento, así como un volumen de depósito de 70 litros, permite una limpieza de suelos prolongada y sin esfuerzo. Asimismo, la BD 50/70 R Classic permite el montaje de muchos detalles de equipamiento prácticos y opcionales como, por ejemplo, una Home-Base con ganchos para la incorporación manual de utensilios de limpieza o una mopa de prebarrido.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Baterías de iones de litio de larga vida útil
Baterías de iones de litio de larga vida útil
Largos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias. Sistema de batería sin mantenimiento y sin recarga de agua.
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Tecnología de cepillos circulares
Tecnología de cepillos circulares
Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.
Diseño compacto y estrecho
  • Equipo especialmente manejable.
  • Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
  • Fácil transporte
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
  • Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
  • Contribuye a evitar obstrucciones en el canal de aspiración.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 70 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 2805
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2000
Tipo de baterías Li-Ion
Batería (V/Ah) 25,6 / 90
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 2
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 13 / 20
Ancho de giro del pasillo (mm) 1650
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Capacidad de absorción (W) 1400
Peso total permitido (kg) 345
Peso sin accesorios (kg) 112
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1310 x 590 x 1060

Incluido en el equipamiento de serie

  • Batería
  • Batería y cargador incluidos
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • Válvula magnética
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
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