Gracias a sus dimensiones compactas (33 cm × 17-20 cm × 29 cm), la fregadora de suelos BD 17/5 C es muy adecuada para su uso en áreas en las que las máquinas limpiadoras clásicas no tienen cabida y que deben limpiarse a mano. La carcasa del equipo está hecha de plástico robusto y resistente a los golpes. El cepillo circular y el plato impulsor del cepillo de esponja se pueden cambiar fácilmente en cuestión de segundos. Los elementos de control accesibles lateralmente garantizan un manejo rápido y cómodo. Gracias a sus dos asas, el equipo de 5 kg de peso puede guiarse con total seguridad. Con el regulador de velocidad de rotación (0-450 rpm), la máquina se adapta de manera idónea a la situación de limpieza. La limpieza en profundidad, la cristalización o el pulido de superficies o bien la aplicación de detergente de superficies con moqueta se efectúan de manera rápida y en profundidad. Precisamente en la limpieza de escaleras, la limpieza en simultáneo de superficies horizontales y verticales ahorra un tiempo, un esfuerzo y un gasto considerables. La BD 17/5 C ayuda a mejorar la eficiencia del proceso de limpieza, especialmente en la limpieza comercial o municipal de edificios. En función de lo que se necesite, deben pedirse los accesorios necesarios.