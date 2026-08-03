Equipo monodisco BDS 43/Orbital C
Potencia, robustez y versatilidad de uso: nuestro nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C con movimientos combinados orbitales y giratorios para la máxima eficiencia de limpieza.
Máxima eficiencia de limpieza, gran versatilidad de uso, manejo sencillo para el usuario: nuestro nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C destaca sobre todo en la limpieza de edificios, ya sean oficinas, comercios, hospitales o escuelas. Con una tecnología innovadora, el equipo combina movimientos orbitales y giratorios en una vibración constante, con lo que posibilita numerosas opciones de uso, desde un cepillado intenso, pasando por el pulido y la cristalización, hasta llegar al decapado. Su ancho útil de 43 centímetros permite utilizar el equipo en espacios estrechos o con muchos obstáculos.
Características y ventajas
Uso intuitivo y sencilloManejo cómodo y sencillo. Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso. Ayuda a evitar errores de manejo.
Modo de inversión del asaAumenta la presión sobre los cepillos de 38 hasta 55 kg. Elevada eficiencia de limpieza incluso en condiciones difíciles. Trabajo sencillo incluso en espacios estrechos.
Cabezal inclinable 90°Permite cambiar la esponja de forma fácil y rápida. Aumenta el confort y evita que la esponja húmeda quede sobre el suelo.
Movimiento rotoorbital
- Fregado excelente ahorrando hasta un 50 % de tiempo.
- Excelentes resultados de limpieza en todos los tipos de suelo.
- Reducción de costes de limpieza y formación.
Motor potente
- Diseño muy resistente y de larga vida útil.
- Potente y con múltiples opciones de aplicación.
- Gastos de servicio reducidos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Altura útil (mm)
|100
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|60
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|38 - 55
|Oscilaciones (O/min)
|1500
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|54
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|52,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1070 x 570 x 430
Incluido en el equipamiento de serie
- Depósito: 12 l
- Plato impulsor
Equipamiento
- Alimentación de red
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para oficinas, instalaciones de producción, comercios, hoteles, cantinas, hospitales o escuelas