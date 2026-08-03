Máxima eficiencia de limpieza, gran versatilidad de uso, manejo sencillo para el usuario: nuestro nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C destaca sobre todo en la limpieza de edificios, ya sean oficinas, comercios, hospitales o escuelas. Con una tecnología innovadora, el equipo combina movimientos orbitales y giratorios en una vibración constante, con lo que posibilita numerosas opciones de uso, desde un cepillado intenso, pasando por el pulido y la cristalización, hasta llegar al decapado. Su ancho útil de 43 centímetros permite utilizar el equipo en espacios estrechos o con muchos obstáculos.