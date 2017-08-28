Men after work

EASY! Force: Nunca ha sido tan fácil controlar la presión.

Experimente la nueva dimensión de la ergonomía con la limpieza con alta presión: con la nueva pistola de alta presión EASY!Force, no necesita fuerza de retención y puede limpiar de forma mucho más relajada y sin esfuerzo.

Una cuestión de ergonomía.

Trabajar limpiando con alta presión es muy agotador físicamente. Por eso, la ergonomía es aún más importante. La retención continua de la palanca de control de las pistolas de alta presión tradicionales causa a corto plazo fatiga y dolores en la zona de la mano y una posición de trabajo en tensión. Son pocos los trabajos de limpieza que deben realizarse sin pausas habituales o sin cambiar de usuario en absoluto. Nuestra tecnología EASY!Force cambia esto de una vez por todas. Adiós a la fuerza de retención. Nunca había sido tan fácil limpiar con alta presión

Válvula totalmente cerámica para una larga vida útil.



Cuando las pistolas de alta presión se averían, normalmente es a causa de válvulas defectuosas o dañadas por partículas. Nuestra EASY!Force también pone remedio en este sentido: su válvula está compuesta por una bola cerámica sellada y, de este modo, resiste cualquier posible daño producido por las partículas. Y esto le proporciona una vida útil cinco veces mayor en comparación con las pistolas con válvula tradicional.

Trabaja de forma segura e intuitiva.

Trabaja de forma segura e intuitiva.

El seguro de gatillo de la nueva pistola EASY!Force impide la activación involuntaria y le proporciona la máxima seguridad de aplicación. Sin que disminuya el confort de funcionamiento. Solo tiene que presionar el seguro de gatillo una vez para activar el chorro de alta presión, lo cual se hace de forma intuitiva. La pistola EASY!Force permanece abierta mientras mantenga apretado el gatillo. Si suelta el gatillo, la pistola se desconecta de inmediato.