Men after work
La pistola de alta presión EASY! Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención para el operario. Gracias a esta nueva característica, nadie querrá dejar de usar su pistola de alta presión, incluso después del trabajo.
Una vez finalizado el trabajo:
¿Qué hacen los hombres cuando no quieren dejar nuestras máquinas, incluso después del trabajo? Inventan nuevas aplicaciones y las convierten en un concurso deportivo. De jugar al baloncesto sin tocar la pelota, al skate sin empujar. Y es que la presión del agua crea muchas posibilidades!
Únete a nuestros colegas a medida que descubren las posibilidades deportivas que ofrecen nuestras limpiadoras de alta presión. Y descubre cómo la pistola de alta presión EASY! Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para una nueva dimensión en la limpieza ergonómica con alta presión.
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EASY! Force: Nunca ha sido tan fácil controlar la presión.
Experimente la nueva dimensión de la ergonomía con la limpieza con alta presión: con la nueva pistola de alta presión EASY!Force, no necesita fuerza de retención y puede limpiar de forma mucho más relajada y sin esfuerzo.
Una cuestión de ergonomía.
Trabajar limpiando con alta presión es muy agotador físicamente. Por eso, la ergonomía es aún más importante. La retención continua de la palanca de control de las pistolas de alta presión tradicionales causa a corto plazo fatiga y dolores en la zona de la mano y una posición de trabajo en tensión. Son pocos los trabajos de limpieza que deben realizarse sin pausas habituales o sin cambiar de usuario en absoluto. Nuestra tecnología EASY!Force cambia esto de una vez por todas. Adiós a la fuerza de retención. Nunca había sido tan fácil limpiar con alta presión
Válvula totalmente cerámica para una larga vida útil.
Cuando las pistolas de alta presión se averían, normalmente es a causa de válvulas defectuosas o dañadas por partículas. Nuestra EASY!Force también pone remedio en este sentido: su válvula está compuesta por una bola cerámica sellada y, de este modo, resiste cualquier posible daño producido por las partículas. Y esto le proporciona una vida útil cinco veces mayor en comparación con las pistolas con válvula tradicional.
Trabaja de forma segura e intuitiva.
Trabaja de forma segura e intuitiva.
El seguro de gatillo de la nueva pistola EASY!Force impide la activación involuntaria y le proporciona la máxima seguridad de aplicación. Sin que disminuya el confort de funcionamiento. Solo tiene que presionar el seguro de gatillo una vez para activar el chorro de alta presión, lo cual se hace de forma intuitiva. La pistola EASY!Force permanece abierta mientras mantenga apretado el gatillo. Si suelta el gatillo, la pistola se desconecta de inmediato.
Confortable en cualquier situación
No se preocupe por la ergonomía de trabajo, nosotros lo hacemos por usted. Nuestra pistola de alta presión EASY!Force le proporciona una ergonomía óptima en las posiciones de trabajo habituales. Si la situación lo requiere, especialmente al trabajar sobre la cabeza o al cambiar de ángulo de trabajo constantemente, puede
colocar un asa adicional.
Con un asa opcional todo es más sencillo
El asa disponible opcionalmente se monta en la lanza pulverizadora de nuestra nueva generación EASY!Lock y, de este modo, tiene todas las posibilidades de adaptar de forma óptima su postura a la tarea en cuestión. Al cambiar con frecuencia de postura se reduce la carga del aparato locomotor en general y usted trabaja de forma más relajada durante más tiempo.
La fijación para el asa adicional está en la lanza pulverizadora. En esta zona también puede desplazar el asa de acuerdo con su tamaño corporal y el ángulo de trabajo ideal para usted.
Con el sencillo tornillo de soporte, esto quede hacerse de forma cómoda y rápida.
El diseño ergonómico del asa proporciona dos zonas de agarre adicionales, sin importar si es diestro o zurdo. Mediante la lanza pulverizadora regulable a 360°, puede girar los ejes de forma muy sencilla incluso durante el servicio y, así, actuar aún con más flexibilidad.
EASY!Lock: Conexión en un abrir y cerrar de ojos
Con nuestros cierres rápidos patentados EASY!Lock, el montaje y desmontaje son facilísimos. Este proceso es cinco veces más rápido en comparación con las roscas
convencionales. Y nuestro cierre rápido EASY!Lock es igual de robusto y con la misma larga vida útil. Como mínimo.
Preparación más rápida: y también se acabará antes
Hasta ahora el montaje y desmontaje de la limpiadora de alta presión llevaba mucho tiempo. Por un lado, para conectar o separar distintos puntos de conexión. Sucedía exactamente lo mismo con el cambio de los accesorios. Olvídese de ello. Nuestro sistema EASY!Lock aúna las ventajas del conector de acción rápida con las de una conexión roscada. Y, así, ahorra aprox. un 80% de tiempo. Tiempo que necesita para el trabajo real. O para otros aspectos importantes.
Sistema único en rapidez, seguridad y robustez
No hay nada más seguro, fiable y de larga vida útil que una conexión con rosca. Nada permite ahorrar más tiempo que un sistema de cierre rápido. Pero ninguno de ellos es tan bueno como ambos juntos: nuestro sistema EASY!Lock es tan resistente como una conexión con rosca convencional
y tan flexible como un sistema de cierre rápido. El bloqueo de la rosca se dispone sobre un cono.
Así de sencillo es el progreso
En nuestro sistema EASY!Lock, el peso no es un problema, ya que no pesa más que unos cierres de rosca convencionales. Una pequeña mejora con un gran efecto lo representa la junta en el lado de la boquilla en la lanza pulverizadora. Ésta ahora se encuentra de forma radial directamente delante de la rosca de retención. De este modo, la junta tiene una vida útil mucho más larga y segura.
Así son las conexiones perfectas
Para cubrir los distintos puntos de conexión, desde las limpiadoras de alta presión hasta las boquillas, así como la compatibilidad con versiones anteriores y posteriores, hay disponibles ocho adaptadores distintos. De este modo, se garantiza que todos los equipos y accesorios puedan seguirse utilizando con los nuevos equipos y accesorios con conexiones EASY!Lock. En nuestro buscador de adaptadores están listados todos los adaptadores con su aplicación respectiva.
Por ejemplo, puede convertir en un momento cualquier limpiadora de alta presión con conexión M 22 × 1,5 con el adaptador 2 al nuevo sistema EASY!Lock