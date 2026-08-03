Inmejorable relación calidad-precio: la hidrolimpiadora de agua caliente monofásica HDS 6/15-4 C Classic de la gama compacta con un potente motor de 4 polos. Una potente bomba de cigüeñal genera la presión necesaria y permite realizar una amplia gama de tareas de limpieza de forma eficaz y rápida con la pistola de alta presión Classic de eficacia probada. La presión y el caudal del agua pueden ajustarse en función de la tarea. El filtro de agua integrado mantiene las partículas de suciedad alejadas de la bomba y prolonga su vida útil. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de productos de limpieza. La HDS 6/15-4 C Classic, de gran fiabilidad y fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles, ya sea en obras, en la agricultura, en la industria del automóvil o en el sector del transporte. Un robusto bastidor tubular de acero proporciona protección contra los impactos, mientras que las ruedas antipinchazos garantizan una gran movilidad. El equipo también se puede cargar con grúa gracias a un punto de enganche. El depósito de combustible de 30 litros permite operaciones muy largas. Dispone de un práctico compartimento para guardar accesorios.