Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic

Hidrolimpiadora de agua caliente monofásica HDS 6/15-4 C Classic de la gama compacta con bomba de cigüeñal de larga vida útil, robusto bastidor tubular de acero y una inmejorable relación calidad-precio.

Inmejorable relación calidad-precio: la hidrolimpiadora de agua caliente monofásica HDS 6/15-4 C Classic de la gama compacta con un potente motor de 4 polos. Una potente bomba de cigüeñal genera la presión necesaria y permite realizar una amplia gama de tareas de limpieza de forma eficaz y rápida con la pistola de alta presión Classic de eficacia probada. La presión y el caudal del agua pueden ajustarse en función de la tarea. El filtro de agua integrado mantiene las partículas de suciedad alejadas de la bomba y prolonga su vida útil. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de productos de limpieza. La HDS 6/15-4 C Classic, de gran fiabilidad y fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles, ya sea en obras, en la agricultura, en la industria del automóvil o en el sector del transporte. Un robusto bastidor tubular de acero proporciona protección contra los impactos, mientras que las ruedas antipinchazos garantizan una gran movilidad. El equipo también se puede cargar con grúa gracias a un punto de enganche. El depósito de combustible de 30 litros permite operaciones muy largas. Dispone de un práctico compartimento para guardar accesorios.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic: Robusto y de larga vida útil
Robusto y de larga vida útil
Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic: Fiabilidad
Fiabilidad
Bomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua.
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic: Tecnología de quemadores eficiente
Tecnología de quemadores eficiente
Alta eficacia con bajas emisiones y una vida útil más larga. Tareas prolongadas gracias al depósito de combustible de 30 l. En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
Alta movilidad
  • Grandes ruedas antipinchazos para maniobrar de forma segura en superficies irregulares.
  • Un práctico gancho de grúa permite el sencillo transporte del equipo también en terrenos impracticables.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 300 - 600
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Presión máx. (bar) 200
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 3,6
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 3,9
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) 3,2
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 025
Depósito de combustible (l) 30
Peso (con accesorios) (kg) 108
Peso (con embalaje) (kg) 118
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1075 x 722 x 915

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: Agua caliente estándar
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Hidrolimpiadora HDS 6/15-4 C Classic
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes