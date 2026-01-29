Hidrolimpiadora HDS 5/11 U

La hidrolimpiadora de agua caliente HDS 5/11 U es un modelo básico económico con un innovador diseño vertical para una movilidad y ergonomía excepcionales.

HDS 5/11 U: el modelo básico de la gama de hidrolimpiadoras de agua caliente destaca por su sofisticado e innovador diseño vertical. Este tipo de diseño horizontal del equipo se traduce en un peso reducido y unas dimensiones muy compactas. De este modo, el equipo es muy fácil de transportar en vehículos tipo ranchera; y gracias a su grandes ruedas y al asa de empuje, presenta una gran movilidad en superficies irregulares. La combinación de la tecnología de boquillas patentada, el turboventilador y el mayor rendimiento de la bomba garantiza un rendimiento de limpieza muy eficaz. La pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención ejercida por el usuario, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un montaje y desmontaje 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, permiten trabajar con gran comodidad. El manejo sencillo y las opciones de almacenamiento de la manguera y la lanza pulverizadora completan las amplias prestaciones del equipo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 5/11 U: Innovador diseño vertical
Innovador diseño vertical
Transporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Hidrolimpiadora HDS 5/11 U: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Hidrolimpiadora HDS 5/11 U: Diseño compacto
Diseño compacto
Almacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 450
Presión de trabajo (bar/MPa) 110 / 11
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 2,2
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 2,4
Depósito de combustible (l) 6,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 68,9
Peso con embalaje incluido (kg) 77,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 618 x 618 x 994

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes