Hidrolimpiadora HD 5/12 C
Manejable, móvil y polivalente: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 5/12 C permite un servicio en vertical y horizontal. Con almacenaje de accesorios, culata de latón y descarga de presión automática.
La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 5/12 C convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. En la variedad de opciones de equipamiento también está incluida una pistola de alta presión EASY!Force de nuevo desarrollo, así como los cierres rápidos EASY!Lock. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. De este modo se consigue un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!LockTrabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
MovilidadEl asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón. Modo de construcción compacto.
FlexibilidadServicio posible en vertical y en horizontal. Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
Calidad
- La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Almacenaje de accesorios
- Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
- Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 500
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Presión máx. (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Potencia de conexión (kW)
|2,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla (mm)
|35
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|24,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|26,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 360 x 930
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Función de detergente: Aspiración
- Desconexión de presión