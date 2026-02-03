La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 5/12 C convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. En la variedad de opciones de equipamiento también está incluida una pistola de alta presión EASY!Force de nuevo desarrollo, así como los cierres rápidos EASY!Lock. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. De este modo se consigue un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos.