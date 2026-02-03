Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Equipo robusto y compacto de la Anniversary Edition: la hidrolimpiadora HD 5/13 EX Plus Classic es perfecta para todos aquellos que dan prioridad al rendimiento y a los materiales de alta calidad a la hora de limpiar.

La HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition en negro impresiona por su robusta fabricación y su material de alta calidad. Está equipada con una culata de latón y una manguera de alta presión reforzada con acero. Esto hace que haya poco desgaste, una gran robustez y un excelente rendimiento de limpieza. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil. Incluidos de serie en la edición de aniversario: lanza de acero inoxidable de 600 milímetros, lanza de espuma con bidón y eco!Booster, que ofrece un 50 % más de rendimiento de limpieza en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher y ahorra agua, energía y tiempo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Anniversary Edition
eco!Booster para una limpieza más rápida y suave Lanza de espuma con bidón para aplicar detergente sin esfuerzo Robusta lanza de acero inoxidable
Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Accesorios de alta calidad
Boquilla rotativa profesional. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Numerosas opciones de almacenamiento
Soporte para almacenamiento de boquillas. Enrollador de mangueras manual. Ganchos para cables integrados.
Rosca rápida EASY!Lock
  • Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
  • Cambio rápido de accesorios.
  • Manejo intuitivo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 130
Presión máx. (bar) 170
Potencia de conexión (kW) 2,7
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 034
Entrada de agua 3/4″
Movilidad Portátil
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 21
Peso con embalaje incluido (kg) 29
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 334 x 366 x 954

Incluido en el equipamiento de serie

  • eco!Booster
  • Lanza pulverizadora: 600 mm
  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 8 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares
  • Lanza de espuma

Equipamiento

  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de vehículos
  • Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
  • Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
  • Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies
Accesorios
