La HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition en negro impresiona por su robusta fabricación y su material de alta calidad. Está equipada con una culata de latón y una manguera de alta presión reforzada con acero. Esto hace que haya poco desgaste, una gran robustez y un excelente rendimiento de limpieza. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil. Incluidos de serie en la edición de aniversario: lanza de acero inoxidable de 600 milímetros, lanza de espuma con bidón y eco!Booster, que ofrece un 50 % más de rendimiento de limpieza en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher y ahorra agua, energía y tiempo.