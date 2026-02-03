Hidrolimpiadora HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Equipo robusto y compacto de la Anniversary Edition: la hidrolimpiadora HD 5/13 EX Plus Classic es perfecta para todos aquellos que dan prioridad al rendimiento y a los materiales de alta calidad a la hora de limpiar.
La HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition en negro impresiona por su robusta fabricación y su material de alta calidad. Está equipada con una culata de latón y una manguera de alta presión reforzada con acero. Esto hace que haya poco desgaste, una gran robustez y un excelente rendimiento de limpieza. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil. Incluidos de serie en la edición de aniversario: lanza de acero inoxidable de 600 milímetros, lanza de espuma con bidón y eco!Booster, que ofrece un 50 % más de rendimiento de limpieza en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher y ahorra agua, energía y tiempo.
Características y ventajas
Anniversary Editioneco!Booster para una limpieza más rápida y suave Lanza de espuma con bidón para aplicar detergente sin esfuerzo Robusta lanza de acero inoxidable
Accesorios de alta calidadBoquilla rotativa profesional. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Numerosas opciones de almacenamientoSoporte para almacenamiento de boquillas. Enrollador de mangueras manual. Ganchos para cables integrados.
Rosca rápida EASY!Lock
- Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
- Cambio rápido de accesorios.
- Manejo intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|130
|Presión máx. (bar)
|170
|Potencia de conexión (kW)
|2,7
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|034
|Entrada de agua
|3/4″
|Movilidad
|Portátil
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|21
|Peso con embalaje incluido (kg)
|29
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|334 x 366 x 954
Incluido en el equipamiento de serie
- eco!Booster
- Lanza pulverizadora: 600 mm
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 8 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares
- Lanza de espuma
Equipamiento
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Para la limpieza de vehículos
- Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
- Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
- Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies