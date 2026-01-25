La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 5/15 C convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. Al mismo tiempo, convence gracias a sus innovadoras novedades, que aumentan de manera sostenible el confort de trabajo para el usuario, ya que permiten un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos. la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Unaconcluyente variedad de opciones de equipamiento en su conjunto que permite unos resultados de limpieza excelentes, además de un elevado confort y una larga vida útil.