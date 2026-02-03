Especialmente desarrollada para el sector alimentario comercial: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 7/10 CXF. El modelo superior de la gama compacta, con un equipamiento de calidad, tiene un modo de construcción vertical y robusto que convence con una gran movilidad, un manejo sencillo y la larga vida útil de cada uno de sus componentes. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. El Servo Control, la regulación de la presión y del caudal de agua de forma gradual directamente en la pistola y la boquilla triple para un cambio rápido del chorro aumentan de nuevo considerablemente la comodidad para el usuario. Gracias a la válvula de dosificación del detergente, puede añadirse detergente al chorro de alta presión en el rango de baja presión. Muchos detalles útiles, como las amplias posibilidades de almacenaje para accesorios, un almacenamiento de cable, un compartimento para boquillas y un enrollador de mangueras integrado, ponen la guinda final al conjunto.