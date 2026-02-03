Hidrolimpiadora HD 7/10 CXF
Limpiadora de alta presión HD 7/10 CXF compacta y con agua fría. De aplicación universal en el sector alimentario comercial y con Servo Control, así como con un enrollador de mangueras integrado.
Especialmente desarrollada para el sector alimentario comercial: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 7/10 CXF. El modelo superior de la gama compacta, con un equipamiento de calidad, tiene un modo de construcción vertical y robusto que convence con una gran movilidad, un manejo sencillo y la larga vida útil de cada uno de sus componentes. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. El Servo Control, la regulación de la presión y del caudal de agua de forma gradual directamente en la pistola y la boquilla triple para un cambio rápido del chorro aumentan de nuevo considerablemente la comodidad para el usuario. Gracias a la válvula de dosificación del detergente, puede añadirse detergente al chorro de alta presión en el rango de baja presión. Muchos detalles útiles, como las amplias posibilidades de almacenaje para accesorios, un almacenamiento de cable, un compartimento para boquillas y un enrollador de mangueras integrado, ponen la guinda final al conjunto.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Requisitos higiénicos
- Enrollador de mangueras integrado con manguera de alta presión adecuada para alimentos y ruedas grises resistentes a la abrasión.
- Temperatura del agua de entrada hasta 80 °C.
- Ruedas grises resistentes al desgaste.
Práctico sistema de detergente
- Sistema de aspirado de detergente para suciedad resistente.
- Opcionalmente, puede emplearse el sistema de espuma a alta presión «Inno Foam Set».
Servomando
- Limpieza cuidadosa de superficies delicadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|250 - 700
|Temperatura de entrada (°C)
|80
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Presión máx. (bar/MPa)
|120 / 12
|Potencia de conexión (kW)
|3
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|36,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|39
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|360 x 400 x 925
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Food
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Aplicación para el uso con alimentos
- Lanza de acero inoxidable: 840 mm
- Servomando
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Función de detergente: Aspiración
- Desconexión de presión
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua