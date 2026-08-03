Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M ST Classic
Robusta hidrolimpiadora estacionaria de alta presión con bastidor de acero, bomba de cigüeñal de larga vida útil y motor de 4 polos de funcionamiento lento para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.
La HD 6/15-4 M ST Classic de Kärcher es una hidrolimpiadora de alta presión estacionaria que se caracteriza por su diseño robusto y sus componentes de alta calidad. Este versátil equipo de clase media es ideal para la limpieza de vehículos, instalaciones de producción y equipos agrícolas. La bomba de cigüeñal de larga vida útil con culata de latón y función de aspiración admite temperaturas del agua de hasta 60 °C y permite regular el volumen de agua y la presión de trabajo. El motor de 4 polos de funcionamiento lento reduce el desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Gracias al diseño modular, todos los componentes importantes son fácilmente accesibles, lo que facilita el mantenimiento. El diseño sofisticado se completa con conexiones EASY Lock para cambiar los accesorios con rapidez y opciones de almacenamiento inteligentes.
Características y ventajas
Robusto diseño estacionarioFiltro de agua transparente para controlar de forma sencilla y eficaz el rendimiento del filtro y las necesidades de mantenimiento. Funcionamiento muy silencioso. Opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.
Robusta bomba de cigüeñal con culata de latónGran potencia con gran eficiencia. Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Gran filtro de agua integradoEl filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua. Protección eficaz de la bomba contra ensuciamiento. Cómodo acceso, fácil limpieza.
Electromotor de 4 polos de marcha lenta
- Velocidad reducida del motor para un menor desgaste de la bomba.
- Aplicación muy silenciosa
- Muy bajas vibraciones del motor.
Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock
- Accesorios resistentes y de larga vida útil.
- Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios.
- Manejo fácil e intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|450 - 600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|35 - 150
|Presión máx. (bar)
|190
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|035
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|48,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|56,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|698 x 410 x 498
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Desconexión de presión
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua
Campos de aplicación
- Limpieza a alta presión de vehículos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte