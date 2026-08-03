La HD 6/15-4 M ST Classic de Kärcher es una hidrolimpiadora de alta presión estacionaria que se caracteriza por su diseño robusto y sus componentes de alta calidad. Este versátil equipo de clase media es ideal para la limpieza de vehículos, instalaciones de producción y equipos agrícolas. La bomba de cigüeñal de larga vida útil con culata de latón y función de aspiración admite temperaturas del agua de hasta 60 °C y permite regular el volumen de agua y la presión de trabajo. El motor de 4 polos de funcionamiento lento reduce el desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Gracias al diseño modular, todos los componentes importantes son fácilmente accesibles, lo que facilita el mantenimiento. El diseño sofisticado se completa con conexiones EASY Lock para cambiar los accesorios con rapidez y opciones de almacenamiento inteligentes.