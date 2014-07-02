Con una presión de trabajo de hasta 350 bar, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño de la Cage lo hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados. Muchas otras ventajas hacen de este equipo la primera opción para uso profesional. Práctico y cómodo: gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: el principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.