Limpiadora de ultra-alta presión HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: la limpiadora móvil de ultra alta presión de la gama compacta UHP en el diseño móvil Cage con una potencia de limpieza de 30 kW, una presión de trabajo de 500 bar y un caudal de agua de 30 l/min.
Versátil, extremadamente móvil, compacta y una garantía de los mejores resultados de limpieza: La HD 18/50-4 Cage Classic amplía nuestra gama compacta UHP a una potencia de limpieza de hasta 30 kW, convirtiéndose así en la limpiadora móvil de ultra alta presión más potente en el diseño móvil Cage. Una presión de trabajo de 500 bar y un caudal de agua de 30 l/min garantizan resultados rápidos incluso con la suciedad más resistente como la que se puede encontrar en la construcción, la industria o el transporte. Un selector giratorio de manejo intuitivo, así como la práctica amplia ausencia de componentes electrónicos, garantizan el manejo más sencillo del equipo. Los detalles ergonómicos, su reducido peso, 4 ruedas de gran tamaño y un gancho de grúa facilitan el manejo y el transporte del equipo en terrenos impracticables. En caso necesario también es posible transportar la HD 18/50-4 CageClassic con ayuda de una carretilla elevadora, demostrando así la máxima flexibilidad para el transporte y el trabajo con el equipo.
Características y ventajas
Gran filtro de agua integrado
- Reduce los costes de mantenimiento y servicio.
- Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Alta movilidad
- Grandes ruedas y un centro de gravedad óptimo aseguran una elevada movilidad del equipo, a pesar de su tamaño.
- Un práctico gancho de grúa permite el sencillo transporte del equipo también en terrenos impracticables.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|máx. 500 / máx. 50
|Caudal (l/h)
|1800
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|30
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 - 415
|Frecuencia (Hz)
|50
|Tipo de bombas
|Cigüeñal
|Peso sin accesorios (kg)
|307
|Peso (con accesorios) (kg)
|321
|Peso (con embalaje) (kg)
|331,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
- Lanza de acero inoxidable: 700 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento
Videos
Campos de aplicación
- Para la eliminación de pintura y la eliminación de capas de óxido en superficies metálicas
- Para la eliminación de algas, conchas, incrustaciones y restos de cal en barcos y alrededores
- Limpieza de cubiertas, compartimentos de carga y contenedores de mercancías
- Para la eliminación de abrasión de neumáticos en pistas de aterrizaje de aeropuertos
- Limpieza de tubos, depósitos y otros recipientes en plataformas petrolíferas
- Limpieza general de depósitos y limpieza de tubos de intercambiadores de calor
- Limpieza de vagones de mercancías/camiones cisterna, vehículos y equipamientos
- Para la limpieza de cabinas de pintura, rejillas, piezas de maquinaria
- Para la limpieza de máquinas de construcción y sus piezas, como cadenas, árboles de mezcla o depósitos de agitación
- Para la limpieza de equipamiento de construcción como, por ejemplo, encofrados y andamios, así como vehículos