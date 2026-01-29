Con una presión de trabajo de 140 bar y una potencia de arrastre de hasta 600 litros por hora, nuestra HD 6/16-4 M Cage forma parte de la gama media de las limpiadoras de alta presión sin calefacción. Con una excelente protección de las influencias externas gracias a su robusto bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, el equipo convence en todos los aspectos en las tareas más exigentes. A esto contribuye especialmente la nueva bomba axial de 3 pistones con culata de latón, que aumenta hasta en un 20 % la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza. Accionada por un motor de corriente alterna de 4 polos y marcha lenta con mando por interruptor de presión, la HD 6/16-4 M Cage con diseño de fácil mantenimiento se puede utilizar sin problemas tanto en posición horizontal como vertical. Trabajar cómodamente es posible gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. La descarga automática de presión garantiza una larga vida útil de los componentes de alta presión.