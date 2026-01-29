Hidrolimpiadora HD 6/16-4 M Cage
HD 6/16-4 M Cage: el motor de corriente alterna de 4 polos de marcha lenta y el bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo son algunas de las principales características de esta limpiadora de alta presión energéticamente eficiente.
Con una presión de trabajo de 140 bar y una potencia de arrastre de hasta 600 litros por hora, nuestra HD 6/16-4 M Cage forma parte de la gama media de las limpiadoras de alta presión sin calefacción. Con una excelente protección de las influencias externas gracias a su robusto bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, el equipo convence en todos los aspectos en las tareas más exigentes. A esto contribuye especialmente la nueva bomba axial de 3 pistones con culata de latón, que aumenta hasta en un 20 % la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza. Accionada por un motor de corriente alterna de 4 polos y marcha lenta con mando por interruptor de presión, la HD 6/16-4 M Cage con diseño de fácil mantenimiento se puede utilizar sin problemas tanto en posición horizontal como vertical. Trabajar cómodamente es posible gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. La descarga automática de presión garantiza una larga vida útil de los componentes de alta presión.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaEl robusto bastidor tubular de acero protege todos los componentes. El bastidor tubular de acero también permite fijar el equipo fácilmente en el vehículo de servicio. El robusto bastidor de plástico protege la bomba de forma fiable contra daños y suciedad.
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Mantenimiento extremadamente sencilloAcceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo. Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|600 - 600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|160 / 16
|Presión máx. (bar/MPa)
|240 / 24
|Potencia de conexión (kW)
|3,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|41,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|46
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|420 x 460 x 970
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios